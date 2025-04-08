Пошлины Трампа ударили по импорту, но болгары нашли лазейку

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В Европе растёт интерес к подержанным автомобилям. Причин несколько: инфляция, задержки с поставками новых машин после пандемии и рост пошлин на импорт авто в США. Всё это подталкивает покупателей к более доступной альтернативе — автомобилям "из вторых рук".

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

В Испании, по данным института Ideauto, почти две трети потенциальных покупателей планируют приобретать подержанные машины. Один из них, Пабло Баррио из Мадрида, рассказал, как сменил свою старую Opel Astra, не соответствующую экологическим требованиям, на подержанный Volkswagen Caddy. Фургон был почти новым, стоил заметно дешевле и идеально подошёл под нужды владельца.

Компания Flexicar, один из лидеров испанского рынка подержанных автомобилей, отмечает устойчивый рост спроса. С момента пандемии значительно увеличился срок ожидания новых машин — от трёх до шести месяцев. Покупка подержанного автомобиля избавляет от этого: машину можно получить практически сразу, а страховка обойдётся дешевле.

Схожая картина наблюдается и в Болгарии, где цены на подержанные автомобили после пандемии почти удвоились. По словам Любомира Доросиева, вице-председателя Ассоциации импортёров автомобилей Болгарии, раньше основная проблема заключалась в нехватке новых авто, а теперь — в резком росте цен. Европейцы, ранее платившие по 700-800 евро в месяц за новую машину, теперь сталкиваются с расходами вдвое выше.

На рынке подержанных автомобилей в Болгарии происходит смена предпочтений: бензиновые авто постепенно вытесняют дизельные, которые долгое время были доминирующими.

Кроме того, рост пошлин на ввоз автомобилей в США, введённый администрацией Дональда Трампа, может отразиться и на болгарском рынке. Многие автомобили из США ввозились с дефектами и после ремонта продавались в стране. Дополнительное налогообложение может сделать этот импорт экономически невыгодным, что приведёт к сокращению предложения.

Сам Трамп, в интервью NBC, заявил, что его не волнует, повысят ли автопроизводители цены в США. Наоборот, он рассчитывает, что это простимулирует спрос на американские автомобили: "Если цены вырастут, люди будут покупать больше машин, произведённых в Америке. А у нас их достаточно".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

