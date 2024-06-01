Daily Mail: диета с большим содержанием белка укрепляет кости и помогает похудеть в талии

Диета, которая содержит много белка, положительно влияет на укрепление костей и помогает похудеть в талии, считает диетолог Майкл Мосли.
По его мнению, такая диета способствует увеличению общей подвижности, помогает сделать мышцы сильными и эластичными, а также способствует укреплению костей.
Он отметил, что ранее считалось, что для поддержки оптимальной мышечной массы женщинам нужно в среднем 45 граммов белка в сутки, а мужчинам — 55 граммов. Однако последние исследования выяснили, что этого недостаточно, особенно в зрелом возрасте.
Учёные из Техаса сделали вывод, что людям необходимо употреблять до 90 граммов белка в сутки, пишет издание Daily Mail.
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