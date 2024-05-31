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Советы по приготовлению: как сделать салат полезным и что в него лучше добавить

Чтобы салат был полезным, в него нужно добавлять цельнозерновые продукты

1:44
Здоровье

Самое лучшее в салатах — это то, насколько универсальными они могут быть — вы можете создать свой идеальный рецепт!

Чтобы салат был полезным, в него нужно добавлять цельнозерновые продукты
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Салаты могут быть как питательными, так и полезными — нужно лишь найти лучшие ингредиенты. Вот несколько самых полезных ингредиентов, которые вы можете использовать.

Листовая зелень

Начните с основы из свежей и хрустящей листовой зелени, такой как салат, шпинат или капуста. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые полезны для вашего организма.

Разноцветные овощи

Добавьте различные разноцветные овощи, такие как помидоры, огурцы, болгарский перец, морковь или редис. Эти овощи содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку, которые важны для вашего здоровья в целом.

Белок

Включите источник белка, такой как курица-гриль, варёные яйца, тофу или фасоль. Белок помогает строить и восстанавливать ткани вашего организма и дольше сохраняет чувство сытости.

Полезные жиры

Добавьте немного полезных жиров, таких как ломтики авокадо, орехи или семена. Эти жиры полезны для сердца и могут помочь организму усваивать определённые питательные вещества.

Цельнозерновые продукты

Подумайте о том, чтобы добавить цельнозерновые продукты, такие как киноа, коричневый рис или гренки из цельнозерновой муки.

Заправка

Используйте лёгкую заправку из оливкового масла, лимонного сока или уксуса. Избегайте кремообразных заправок с высоким содержанием вредных жиров и калорий.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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