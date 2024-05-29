Будущим бегунам раскрыли правила по подготовке организма к физическим нагрузкам

Согласно рекомендациям фитнес-тренера Станислава Пахомова, для того чтобы перейти к лёгкому бегу, начинающим спортсменам нужно проводить ежедневные прогулки продолжительностью 1-2 часа в течение месяца, сообщает РИАМО.
"Такой подход поможет вам избежать переутомления, сохранить высокий уровень мотивации и насладиться процессом кардиотренировок", — объяснил Станислав Пахомов.
По мнению Пахомова, важно уметь слушать своё тело, так как это ключевой аспект занятий спортом. Если во время бега человек ощущает боль и усталость, это необходимо учитывать, ибо игнорировать симптомы не стоит. Требуется замедлить темп для восстановления, отметил фитнес-тренер.
Важно помнить о разминке, чтобы подготовить мышцы и суставы к тренировке и улучшить их гибкость, считает тренер. Затратив всего лишь 7-10 минут на это, можно избежать травм стоп, позвоночника и коленных суставов.
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