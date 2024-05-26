Какова польза мятного чая: улучшение сна и не только

Мятный чай обладает интенсивным ментоловым вкусом и удивительно бодрящим ароматом.
Этот напиток веками использовался в качестве успокоительного и тонизирующего средства для желудка.
Мятный чай снимает симптомы синдрома раздраженного кишечника, улучшает сон и снимает стресс.
Ментол в листьях мяты перечной является миорелаксантом и седативным средством. Чашка тёплого мятного чая способствует общему расслаблению тела и разума. Мята содержит много природных кислот и соединений, каротин, витамины Р и С.
Регулярное употребление мятного чая положительно влияет на работу нервной системы, помогает предотвратить развитие хронической усталости и перенапряжения.
Мятный чай также очищает сосуды и активизирует работу мозга. Напитки на основе мяты благотворно влияют на сердце и улучшают кровообращение.
Настой листьев мяты эффективен при нервозности, повышенной тревожности, помогает при нарушениях сна и бессоннице.
Мята поможет тем, кто хочет похудеть. Растение содержит витамины С и В, рутин, каротин, микро- и макроэлементы: железо, медь, цинк, марганец, магний, натрий, кальций, фосфор, калий.
Этот богатый химический состав определяет многочисленные полезные свойства мятного чая.
Эта подкормка поможет чёрной смородине получить необходимые питательные вещества для развития и формирования плодов.