Что влияет на обмен веществ: как его ускорить при помощи правильного питания

Метаболизм, или обмен веществ, представляет собой процесс расщепления белков, жиров и углеводов. Организм в конечном итоге получает энергию, необходимую для жизни и здоровья.
На обмен веществ влияет ряд факторов — индивидуальная способность к перевариванию пищи, диета, уровень физической активности, психоэмоциональное состояние, сон.
Чем размереннее ваш образ жизни, тем стабильнее и правильнее работает ваш метаболизм. Нервное напряжение замедляет обменные процессы. При кислородном голодании снижается уровень энергии, а вместе с ним замедляется обмен веществ.
Также важно помнить, что, хотя физические упражнения могут помочь вам ускорить метаболизм, изменения в весе часто незначительны. Ускорение метаболизма не обязательно означает, что вы будете сжигать больше калорий или терять вес.
Нежирное мясо, орехи и бобовые ускоряют обмен веществ.
Лучший вариант завтрака — омлет, куриное филе, рыба. Введение в свой рацион продуктов, богатых клетчаткой.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.