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Что влияет на обмен веществ: как его ускорить при помощи правильного питания

Ускорить метаболизм можно при помощи правильного питания

1:17
Здоровье

Метаболизм, или обмен веществ, представляет собой процесс расщепления белков, жиров и углеводов. Организм в конечном итоге получает энергию, необходимую для жизни и здоровья.

Ускорить метаболизм можно при помощи правильного питания
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Что влияет на обмен веществ

На обмен веществ влияет ряд факторов — индивидуальная способность к перевариванию пищи, диета, уровень физической активности, психоэмоциональное состояние, сон.

Чем размереннее ваш образ жизни, тем стабильнее и правильнее работает ваш метаболизм. Нервное напряжение замедляет обменные процессы. При кислородном голодании снижается уровень энергии, а вместе с ним замедляется обмен веществ.

Также важно помнить, что, хотя физические упражнения могут помочь вам ускорить метаболизм, изменения в весе часто незначительны. Ускорение метаболизма не обязательно означает, что вы будете сжигать больше калорий или терять вес.

Что ускоряет обмен веществ в организме

Нежирное мясо, орехи и бобовые ускоряют обмен веществ.

Лучший вариант завтрака — омлет, куриное филе, рыба. Введение в свой рацион продуктов, богатых клетчаткой.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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