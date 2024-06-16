Найдена природная альтернатива женскому молоку: учёные модифицировали близкое к табаку растение

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли представили генетически модифицированное растение Nicotiana benthamiana, способное производить питательные элементы, аналогичные тем, что содержатся в женском молоке.
Ученые перепрограммировали механизм производства сахара в этом растении, чтобы оно синтезировало сложные сахара, аналогичные олигосахаридам из грудного молока, которые способствуют развитию полезных кишечных бактерий и укрепляют иммунную систему новорожденных, сообщает Nature Food.
В результате экспериментов модифицированный табак начал производить 11 известных олигосахаридов, содержащихся в грудном молоке. Специалисты считают, что это открытие поможет создавать молочные смеси, максимально приближенные к натуральному женскому молоку для младенцев.
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