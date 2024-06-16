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Найдена природная альтернатива женскому молоку: учёные модифицировали близкое к табаку растение

Учёные нашли природную альтернативу женскому молоку

0:53
Наука

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли представили генетически модифицированное растение Nicotiana benthamiana, способное производить питательные элементы, аналогичные тем, что содержатся в женском молоке.

Учёные нашли природную альтернативу женскому молоку
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Ученые перепрограммировали механизм производства сахара в этом растении, чтобы оно синтезировало сложные сахара, аналогичные олигосахаридам из грудного молока, которые способствуют развитию полезных кишечных бактерий и укрепляют иммунную систему новорожденных, сообщает Nature Food.

В результате экспериментов модифицированный табак начал производить 11 известных олигосахаридов, содержащихся в грудном молоке. Специалисты считают, что это открытие поможет создавать молочные смеси, максимально приближенные к натуральному женскому молоку для младенцев.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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