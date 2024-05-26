Доступный вид спорта, который поможет избежать боли в коленях

Несмотря на уже не раз доказанную пользу от езды на велосипеде для здоровья, группа учёных провела исследование, чтобы узнать, как именно регулярные велопрогулки влияют на состояние коленных суставов у людей с повышенным риском развития артрита. Они изучали более 2,5 тысячи человек в среднем возрасте 64 года посредством опроса, у которых был увеличенный риск заболеть артритом коленного сустава в связи с наследственностью, лишним весом или ранее перенесёнными травмами, но продолжали занятия каким-либо спортом.
В ходе исследования также были сделаны рентгеновские снимки для определения тяжести повреждения в суставах. Публикации результатов появились в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise. По выводам, любители велосипедному спорту имеют склонность к более длительной жизни, укреплённому иммунитету и реже испытывают боли в коленях.
"У велосипедистов было на 21% меньше шансов столкнуться с симптомами остеоартрита по сравнению с теми, кто никогда не ездил на велосипеде", — сообщил NPR доктор Грейс Ло, автор исследования.
Секрет заключается в том, что вращение педалей способствует улучшенному обращению синовиальной жидкости в коленных суставах, которая является для последних природной смазкой и снижает трение.
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