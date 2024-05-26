Доступный вид спорта, который поможет избежать боли в коленях

NPR: езда на велосипеде избавит от болей в коленях

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на уже не раз доказанную пользу от езды на велосипеде для здоровья, группа учёных провела исследование, чтобы узнать, как именно регулярные велопрогулки влияют на состояние коленных суставов у людей с повышенным риском развития артрита. Они изучали более 2,5 тысячи человек в среднем возрасте 64 года посредством опроса, у которых был увеличенный риск заболеть артритом коленного сустава в связи с наследственностью, лишним весом или ранее перенесёнными травмами, но продолжали занятия каким-либо спортом.

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В ходе исследования также были сделаны рентгеновские снимки для определения тяжести повреждения в суставах. Публикации результатов появились в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise. По выводам, любители велосипедному спорту имеют склонность к более длительной жизни, укреплённому иммунитету и реже испытывают боли в коленях.

"У велосипедистов было на 21% меньше шансов столкнуться с симптомами остеоартрита по сравнению с теми, кто никогда не ездил на велосипеде", — сообщил NPR доктор Грейс Ло, автор исследования.

Секрет заключается в том, что вращение педалей способствует улучшенному обращению синовиальной жидкости в коленных суставах, которая является для последних природной смазкой и снижает трение.