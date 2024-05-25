Врач сообщил о малоизвестном признаке гипертонии

Артериальная гипертензия может проявляться симптомами, такими как головные боли, головокружение, зрительные расстройства, нестабильность настроения и другие признаки.
Врач-кардиолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Денис Соколов, поделился с порталом РИАМО информацией о том, что гипертонический кризис является критическим состоянием, требующим немедленной медицинской помощи. Люди, которые подвержены воздействию стресса, резких изменений погоды, а также злоупотребляющие алкоголем или курящие, наиболее подвержены риску развития артериальной гипертензии.
Для корректного измерения артериального давления важно обеспечить спокойную обстановку и выбрать правильную позу. Рекомендуется проводить измерение на обеих руках для отслеживания изменений. При появлении признаков гипертонического криза необходимо принять препараты, снижающие давление, и вызвать скорую помощь.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.