Врач сообщил о малоизвестном признаке гипертонии

Врач Соколов: нарушения зрения может указывать на гипертонию

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Артериальная гипертензия может проявляться симптомами, такими как головные боли, головокружение, зрительные расстройства, нестабильность настроения и другие признаки.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Врач-кардиолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Денис Соколов, поделился с порталом РИАМО информацией о том, что гипертонический кризис является критическим состоянием, требующим немедленной медицинской помощи. Люди, которые подвержены воздействию стресса, резких изменений погоды, а также злоупотребляющие алкоголем или курящие, наиболее подвержены риску развития артериальной гипертензии.

Для корректного измерения артериального давления важно обеспечить спокойную обстановку и выбрать правильную позу. Рекомендуется проводить измерение на обеих руках для отслеживания изменений. При появлении признаков гипертонического криза необходимо принять препараты, снижающие давление, и вызвать скорую помощь.