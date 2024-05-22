Стало известно, почему медузы жалят и почему нужно избегать встречи с неприятными морскими обитателями — советы биолога

Елена Темерева: берегитесь щупальцев медузы. Если достанут — ожог гарантирован

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Первая помощь

Профессор, доктор биологических наук Елена Темерева предупредила читателей Pravda, Ru о том, что контакт с медузами нежелателен. Может навредить здоровью.

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За неделю до лета сотни тысяч медуз, как пишут пользователи социальных сетей, уже скопились у береговой линии в Анапе. Виной такого явления, как считают биологи, стали шторм и сильный ветер, прибившие к песку непрошеных гостей. Специалисты предупреждают туристов об опасности контактов с медузами.

"У медуз есть стрекательные клетки, они срабатывают при механическом воздействии, если человек случайно заденет их рукой, ногой, телом. Они кожу протыкают, выделяют яд. Яд в целом неприятен, но не всегда смертельно опасен. Может быть индивидуальная реакция аллергического плана", — говорит профессор.

Важно не путать медуз с другими обитателями моря, тоже похожими на кисельную субстанцию.

"Люди часто принимают гребневиков за медузы, а гребневики для человека безопасны. Они желетелые, прозрачные, обычно небольшие, очень симпатичные, на медуз совсем не похожи. Они не стрекаются и не жалят, очень прикольные, их можно наловить, и ночью смотреть, как они светятся, у них есть такое явление биолюминисценция, это очень занимательно", — даёт "положительную" характеристику гребневикам Елена Темерева.

Во время наплыва медуз биолог рекомендует совсем не заходить в воду. Если безопасность у туриста не в приоритете, и медуза обожгла, нужно сделать следующее.

"Место раны промыть пресной водой, смыть слизь, которая налипла вместе с клетками, которые туда попали. Дальше — смотря по реакции. Может вообще никакой реакции не быть, у кого-то может быть сильная реакция. Лучше, конечно, к врачу обратиться. Но, первое, что надо сделать — избавиться от клеток, которые прилипли к вам, они продолжают работать, выбрасывать стрекательную нить. Даже если медузы выброшены на берег и кажутся безжизненными, к ним тоже лучше не подходить и не трогать, потому что эти клетки могут выстрелить", — предупредила специалист.

Удивительные гребневики