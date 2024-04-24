Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питание, способствующее появлению ранних морщин
Рецепт салата из запечённой свёклы с сыром фета
Певица Алсу извинилась за победу дочери на шоу "Голос. Дети"
Ученые ответили, как определить возраст черепахи
Продажи жилья в новостройках США выросли почти на 9% в марте
Медицинское страхование в Башкирии может измениться из-за роста аллергий
Зрители объяснили, почему не стоит показывать детям "Сто лет тому вперёд"
Баклажаны могут столкнуться с различными проблемами
NASA рассказала об экспериментах с органоидами головного мозга на МКС
Хирург Сартаев: грыжу нужно устранять при помощи специалиста, иначе она может привести к осложнениям

Хирург Сартаев рассказал, что грыжа сама по себе не пройдёт и нужна помощь врача

1:49
Здоровье

Грыжи могут вызывать серьёзные осложнения, которые плохо отражаются на самочувствии человека.

Хирург Сартаев рассказал, что грыжа сама по себе не пройдёт и нужна помощь врача
Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under public domain

"По статистике, сегодня в России грыжами страдает около 4% населения в возрасте от 20 до 60 лет. Ежегодно российские хирурги проводят более 250 тыс. операций по удалению грыж. Как хирург с достаточно большим опытом хочу предупредить тех, кто уже столкнулся с этой проблемой: не стоит пускать ситуацию на самотек. Грыжа сама по себе не исчезнет, ее нужно устранять при помощи специалиста. В противном случае это грозит серьезными осложнениями", — рассказал врач-хирург "СМ-Клиника" Константин Суртаев.

Причиной появления паховой грыжи может быть повышенное внутрибрюшное давление. Ущемление грыжи может привести к некрозу ущемлённого органа, например, тонкой или толстой кишки, аппендикса, мочевого пузыря, и перитониту.

По словам врача, пупочная грыжа может возникнуть как у детей в первые месяцы жизни, так и у взрослых после 40 лет. Самое серьёзное осложнение при этом виде грыжи — ущемление, возможен некрозом органов и кишечная непроходимость.

Грыжа пищевода возникает при аномальном смещении внутренних органов в грудную полость. Из-за неё может возникнуть язва пищевода, желудочно-кишечные кровотечения и даже предраковое состояние, которое известно как "пищевод Барретта", передаёт "Газета.Ru".

Существуют ещё и послеоперационные грыжи. Они отличаются большими размерами и из-за них может возникнуть непроходимость кишечника и перитонит, добавил хирург.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров В Минобороны арестован зам Шойгу, продолжаются атаки в Часове Яре Дмитрий Плотников Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Ирина Винер заявила, что Дина Аверина приняла решение о завершении карьеры не из-за травмы
Последние материалы
Страховой брокер Сбербанка Валентина Скляр прогнозирует рост частоты пожаров на 30%
Избегайте ошибок: как правильно ухаживать за солнечными ожогами
В чём главная польза свёклы для здоровья?
Лера Кудрявцева порадовалась за судьбу Никиты Кологривого
Растения - источник пищи и кислорода
Химики открыли механизм отравления никелевых катализаторов первичными спиртами
Почему бизнес-класс находится в носовой части самолёта
Эксперты ответили, почему кошки любят картонные коробки
Интересные факты об актрисе Зендее
Самая дешёвая квартира в новостройке в ЦАО стоит 13,3 миллиона рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников