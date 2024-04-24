Хирург Сартаев: грыжу нужно устранять при помощи специалиста, иначе она может привести к осложнениям

Хирург Сартаев рассказал, что грыжа сама по себе не пройдёт и нужна помощь врача

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Грыжи могут вызывать серьёзные осложнения, которые плохо отражаются на самочувствии человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос is licensed under public domain

"По статистике, сегодня в России грыжами страдает около 4% населения в возрасте от 20 до 60 лет. Ежегодно российские хирурги проводят более 250 тыс. операций по удалению грыж. Как хирург с достаточно большим опытом хочу предупредить тех, кто уже столкнулся с этой проблемой: не стоит пускать ситуацию на самотек. Грыжа сама по себе не исчезнет, ее нужно устранять при помощи специалиста. В противном случае это грозит серьезными осложнениями", — рассказал врач-хирург "СМ-Клиника" Константин Суртаев.

Причиной появления паховой грыжи может быть повышенное внутрибрюшное давление. Ущемление грыжи может привести к некрозу ущемлённого органа, например, тонкой или толстой кишки, аппендикса, мочевого пузыря, и перитониту.

По словам врача, пупочная грыжа может возникнуть как у детей в первые месяцы жизни, так и у взрослых после 40 лет. Самое серьёзное осложнение при этом виде грыжи — ущемление, возможен некрозом органов и кишечная непроходимость.

Грыжа пищевода возникает при аномальном смещении внутренних органов в грудную полость. Из-за неё может возникнуть язва пищевода, желудочно-кишечные кровотечения и даже предраковое состояние, которое известно как "пищевод Барретта", передаёт "Газета.Ru".

Существуют ещё и послеоперационные грыжи. Они отличаются большими размерами и из-за них может возникнуть непроходимость кишечника и перитонит, добавил хирург.