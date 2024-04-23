От поясницы до плеч: почему подтягивания - лучшее упражнение для спины

Лучшее упражнение для укрепления спины

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь идет о заботе о здоровье спины, мало что может сравниться с эффективностью подтягиваний. Это упражнение не только укрепляет мышцы спины, но также развивает силу в руках, плечах и коре.

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet is licensed under public domain

Почему подтягивания так эффективны?

Целевое воздействие: Подтягивания направлены преимущественно на работу мышц верхней части тела, включая широчайшие мышцы спины, латиссимус дорси, бицепсы и дельтовидные мышцы. Это помогает укрепить спину, улучшить осанку и предотвратить боли в спине.

Функциональность: В повседневной жизни мы часто используем мышцы спины для поддержания положения тела, особенно при поднимании и переноске тяжестей. Подтягивания эффективно симулируют эти движения, что делает их функциональным упражнением для повседневной активности.

Комплексность: Подтягивания активируют не только мышцы спины, но и множество других групп мышц, включая бицепсы, предплечья, плечи и даже коре. Это помогает развить силу и координацию в различных частях тела.