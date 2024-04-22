Был опровергнут самый популярный миф о коньяке

Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач психотерапевт и психиатр-нарколог Александр Поликарпов сообщил о вреде использования коньяка в качестве средства для снижения артериального давления. По его словам, этот алкогольный напиток может привести к опасным колебаниям давления, нарушениям сердечного ритма, инфаркту и инсульту. Кроме того, он отметил, что коньяк негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может привести к увеличению аппетита, что может привести к перееданию. Врач подчеркнул, что идея о том, что коньяк стабилизирует давление, является ложной.

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"Как и любой алкогольный напиток, коньяк приводит к расширению сосудов, то есть давление понижается, но это лишь временный эффект. После этого сосуды сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления", — предостерёг Александр Поликарпов.

По мнению специалиста, такие "качели" негативно воздействуют на сосуды и могут представлять опасность для сердца. Перепады давления могут вызвать аритмию, а в худших случаях способны привести к инфаркту миокарда или инсульту. Особенно осторожными следует быть людям с гипертонией, диабетом и лишним весом. По словам психотерапевта, коньяк содержит множество калорий, стимулирует аппетит, что может привести к незаметному прибавлению веса, усугубляя нагрузку на сердечно-сосудистую систему.



