Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Атланта в США остается самым загруженным аэропортом в мире
Три древние приметы для определения времени посадки картофеля
Искусственный интеллект определил степень одиночества человека по его речи
Борьба с отеками под глазами: секреты голливудских дерматологов
Удивительные преимущества редиса для здоровья
"Газпром" возьмёт на себя роль спонсора венгерского клуба "Ференцварош"
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Был опровергнут самый популярный миф о коньяке

Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления

1:30
Здоровье

Врач психотерапевт и психиатр-нарколог Александр Поликарпов сообщил о вреде использования коньяка в качестве средства для снижения артериального давления. По его словам, этот алкогольный напиток может привести к опасным колебаниям давления, нарушениям сердечного ритма, инфаркту и инсульту. Кроме того, он отметил, что коньяк негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и может привести к увеличению аппетита, что может привести к перееданию. Врач подчеркнул, что идея о том, что коньяк стабилизирует давление, является ложной.

Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Как и любой алкогольный напиток, коньяк приводит к расширению сосудов, то есть давление понижается, но это лишь временный эффект. После этого сосуды сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления", — предостерёг Александр Поликарпов.

По мнению специалиста, такие "качели" негативно воздействуют на сосуды и могут представлять опасность для сердца. Перепады давления могут вызвать аритмию, а в худших случаях способны привести к инфаркту миокарда или инсульту. Особенно осторожными следует быть людям с гипертонией, диабетом и лишним весом. По словам психотерапевта, коньяк содержит множество калорий, стимулирует аппетит, что может привести к незаметному прибавлению веса, усугубляя нагрузку на сердечно-сосудистую систему.


Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Панов Александр
Оказывает помощь в следующих проблемах: вывод из запоя, лечение алкоголизма, кодирование от алкоголизма, лечение наркомании, помощь психолога и психотерапевта
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
Специалист Чередниченко Николай
Проводит диагностику и лечение апатии, депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов и фобий и других психических расстройств
Обсудить
Популярное
Садальский пристыдил звёзд Московского международного кинофестиваля: полстраны в наводнениях

Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Садальский раскритиковал праздник в честь ММКФ: "У этих тусовки"
Когда сеять бархатцы
Посев бархатцев: рассказываем, как получить яркое цветение
Победить проволочника помогут эти народные методы: простой поливайте этим грядки
Вот как надо правильно доливать масло в автомобиль без вреда для двигателя
Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников Прорыв ВС РФ на Очеретино угрожает окружением торецкой группировке ВСУ Любовь Степушова Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев
"Они завистливы и меркантильны": друг Пугачевой рассказал, почему в России проигнорировали юбилей певицы
Расшифровываем кошачий язык: 5 способов, как ваш кот говорит "Я тебя люблю"
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Глава "Роскосмоса": Россия близка к созданию своего пилотируемого транспортного корабля
Последние материалы
Юрист объяснил, когда сотрудник ГИБДД может потребовать показать язык
Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"
Свёкла за несколько недель апреля подорожала на 6,9%
Нарколог Поликарпов: коньяк приводит к резким перепадам артериального давления
Как помочь собаке, если она перестала есть
В Китае объяснили, почему российское золото идёт в обход Лондона
Рецепт веганского бургера из нута со специями
Правильный уход за картошкой после посадки
Зеленский: Украина может начать обсуждения с Россией по урегулированию конфликта
Как оставаться на пике формы в 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников