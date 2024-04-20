Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рагу из дикого риса с грибами: побалуйте себя оригинальным блюдом
Режиссёр Майкл Мохан возмутился русским названием фильма "Омен. Непорочная"
Как отличить поддельное моторное масло от оригинала: советы экспертов
Оживляем газон весной: пошаговая инструкция
Тренер Новиков рассказал, как улучшить прыжок в баскетболе
Зеленский сообщил, что ввода западных войск на Украину не будет
Как приготовить смесь из мёда и чеснока для лечения простуды
Названа страна с самыми популярными котами
SCMP: создана РЛС для обнаружения истребителей типа F-22 Raptor
Доктор Неруркар: просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна

Просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна

0:57
Здоровье

Сегодня сложно себе представить человека, у которого нет смартфона. Доктор Адити Неруркар рассказала, что некоторые телефонные привычки могут быть причиной стресса и нарушать работу мозга.

Просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Во-первых, необходимо отказаться от просмотра контента перед сном, так как это сказывается на качестве сна. Люди часто так сильно погружаются в контент, что не следят за временем и поздно ложатся спать.

Во-вторых, частая проверка телефона говорит о том, что уже сформировалась зависимость от гаджета. Это тоже вызывает стресс, пишет издание Mirror Onlain.

В-третьих, привычка просматривать так называемый шок-контент, плохо влияет на психологическое состояние. Подобные новости, фото и видео с места событий, приводят к негативным последствиям для психики, даже если события происходят за много километров от вас, предупреждает доктор.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Последние материалы
Названа страна с самыми популярными котами
SCMP: создана РЛС для обнаружения истребителей типа F-22 Raptor
Обнаружено целебное свойство кожуры граната
Без хирургии и диет: секреты худого и скульптурного лица от косметологов
Названы 3 способа покупки квартиры без ипотеки
В Верховной раде Украины призвали запретить Telegram и ввести военную цензуру
Никита Михалков назвал дипфейки "страшной опасностью"
Важность и периодичность замены антифриза в автомобиле
Тренер рассказал о негативных подтягиваниях
Роза Чимо: как вырастить и ухаживать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников