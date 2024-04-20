Доктор Неруркар: просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна

Сегодня сложно себе представить человека, у которого нет смартфона. Доктор Адити Неруркар рассказала, что некоторые телефонные привычки могут быть причиной стресса и нарушать работу мозга.
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Во-первых, необходимо отказаться от просмотра контента перед сном, так как это сказывается на качестве сна. Люди часто так сильно погружаются в контент, что не следят за временем и поздно ложатся спать.
Во-вторых, частая проверка телефона говорит о том, что уже сформировалась зависимость от гаджета. Это тоже вызывает стресс, пишет издание Mirror Onlain.
В-третьих, привычка просматривать так называемый шок-контент, плохо влияет на психологическое состояние. Подобные новости, фото и видео с места событий, приводят к негативным последствиям для психики, даже если события происходят за много километров от вас, предупреждает доктор.
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения;
планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.