Доктор Неруркар: просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна

Просмотр контента перед сном плохо сказывается на качестве сна

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодня сложно себе представить человека, у которого нет смартфона. Доктор Адити Неруркар рассказала, что некоторые телефонные привычки могут быть причиной стресса и нарушать работу мозга.

Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Во-первых, необходимо отказаться от просмотра контента перед сном, так как это сказывается на качестве сна. Люди часто так сильно погружаются в контент, что не следят за временем и поздно ложатся спать.

Во-вторых, частая проверка телефона говорит о том, что уже сформировалась зависимость от гаджета. Это тоже вызывает стресс, пишет издание Mirror Onlain.

В-третьих, привычка просматривать так называемый шок-контент, плохо влияет на психологическое состояние. Подобные новости, фото и видео с места событий, приводят к негативным последствиям для психики, даже если события происходят за много километров от вас, предупреждает доктор.