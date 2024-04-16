Аллергию можно вылечить: кандидат медицинских наук объяснила, как правильно избавиться от аллергии

Аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова рассказала Pravda. Ru, почему нежелательно использовать при аллергическом насморке сосудосуживающие препараты.
"Сосудосуживающие препараты использовать не рекомендуется вообще, они вызывают медикаментозный атрофический ринит, когда капли перестают помогать и приходится их использовать постоянно, без них человек уже жить не может, вот в этом их самая большая проблема. Поэтому их использовать нельзя. Если мы говорим о топических стероидах, то можно использовать", — предупреждает доктор.
Поход к врачу Галина Котова считает непременным условием успешного лечения весенней аллергии.
"Вообще, желательно обратиться к врачу, потому что нужно проводить аллерген-специфическую терапию и снижать чувствительность к причинно-значимым аллергенам. Главная рекомендация: искать хорошего врача-аллерголога и у него лечиться, за 3 года он вас вылечит", — даёт главный совет врач.
В неприятный аллергосезон, который начинается в марте и длится как минимум полгода, можно использовать и антигистаминные препараты, советует специалист. Капать такие средства необходимо в глаза и в нос.
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