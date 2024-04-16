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Аллергию можно вылечить: кандидат медицинских наук объяснила, как правильно избавиться от аллергии

Галина Котова: сезонная аллергия может отступить

1:19
Здоровье

Аллерголог высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Котова рассказала Pravda. Ru, почему нежелательно использовать при аллергическом насморке сосудосуживающие препараты.

Галина Котова: сезонная аллергия может отступить
Фото: https://unsplash.com/photos/YeA_MGxToDY by https://unsplash.com/@leticia is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

"Сосудосуживающие препараты использовать не рекомендуется вообще, они вызывают медикаментозный атрофический ринит, когда капли перестают помогать и приходится их использовать постоянно, без них человек уже жить не может, вот в этом их самая большая проблема. Поэтому их использовать нельзя. Если мы говорим о топических стероидах, то можно использовать", — предупреждает доктор.

Поход к врачу Галина Котова считает непременным условием успешного лечения весенней аллергии.

"Вообще, желательно обратиться к врачу, потому что нужно проводить аллерген-специфическую терапию и снижать чувствительность к причинно-значимым аллергенам. Главная рекомендация: искать хорошего врача-аллерголога и у него лечиться, за 3 года он вас вылечит", — даёт главный совет врач.

В неприятный аллергосезон, который начинается в марте и длится как минимум полгода, можно использовать и антигистаминные препараты, советует специалист. Капать такие средства необходимо в глаза и в нос.

Как победить АЛЛЕРГИЮ?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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