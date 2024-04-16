Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подбор купальника, соответствующего индивидуальному типу фигуры
Такер Карлсон создал свой Telegram-канал
Эксперты рассказали, почему кошка постоянно просит открыть дверь
Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию ближневосточного конфликта
Врачи показали чудеса медицины во Владимире
В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено самовольно менять 12 деталей в машине
Эксперт Паракилас: ВС РФ могут взять Харьков за несколько месяцев
Кафу получил авторскую статуэтку на премии РБ
Протесты в Грузии против «российского закона». Новый Майдан?
Косметолог Трифонова: с правильным выбором средств кожа сохранит молодость

Косметолог поделилась советами о том, как сохранить свежесть и молодость кожи

2:27
Здоровье

Для сохранения здоровья кожи и предотвращения старения важно регулярно ухаживать за ней с помощью правильно подобранных средств. При выборе следует быть внимательным и не попадаться на маркетинговые уловки и обещания устранить морщины. Врач, специалист по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова поделилась советами по выбору уходовых продуктов.

Косметолог поделилась советами о том, как сохранить свежесть и молодость кожи
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.

"Внимательно читайте состав средства на упаковке. Хорошо, если он включает набор главных витаминов, влияющих на состояние кожи, — A, E, F и D. Положительное воздействие оказывают и экстракты целебных растений — алоэ, ромашки, женьшеня", — объяснила Светлана Трифонова.

Эксперт отметила, что применение экстрактов целебных трав приносит пользу коже, делая её более мягкой, устойчивой к воспалениям и раздражениям. Флавоноиды предотвращают воздействие вредных факторов окружающей среды. Кроме того, важно отметить наличие коэнзима Q10 в составе косметических средств, способствующего регенерации и воспроизводству гиалуроновой кислоты, ответственной за упругость и эластичность кожи.

"Получать гиалуроновую кислоту из внешних источников абсолютно необходимо, поскольку её уровень в организме начинает снижаться начиная с 25 лет", — отмечает эксперт.

Эластин и коллаген положительно воздействуют на соединительную ткань: название первого говорит само за себя, второй обеспечивает тканям организма прочность и эластичность. Следует быть осторожным при выборе косметических средств. Косметолог предупреждает о возможном вреде от использования консервантов или компонентов, обеспечивающих мгновенный эффект.

Парабены могут вызывать преждевременное старение, а алюминиевый ацетат может препятствовать естественному дыханию кожи. Пропиленгликоль, создаваемый на основе нефтепродуктов, может вызвать раздражение кожи и глаз. Глицерин и вазелин могут ухудшить уровень увлажненности кожи. Использование автозагаров может быть опасным для беременных, кормящих женщин, астматиков и аллергиков из-за содержания огромного количества химических компонентов, предупредила Трифонова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Центр "ВОИН" начинает работу в 10 новых регионах
В мае в десятый раз состоится крупнейший в России Казанский марафон
Посадите на участке складчатую калину
Генри Кавилл, звезда сериала "Ведьмак", станет отцом в первый раз
Никита Кологривый рассказал, что его мать живет на Украине
Галина Котова: сезонная аллергия может отступить
Руководитель одного из девелоперов рассказал о всплеске спроса на недвижимость в АТР
Ливия стала первой страной в Африке по уровню добычи нефти
Косметолог поделилась советами о том, как сохранить свежесть и молодость кожи
Астрономы путем математического анализа пришли к выводу, что до нашей Вселенной существовало что-то еще
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников