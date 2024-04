Косметолог Трифонова: с правильным выбором средств кожа сохранит молодость

Для сохранения здоровья кожи и предотвращения старения важно регулярно ухаживать за ней с помощью правильно подобранных средств. При выборе следует быть внимательным и не попадаться на маркетинговые уловки и обещания устранить морщины. Врач, специалист по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова поделилась советами по выбору уходовых продуктов.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.