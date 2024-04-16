Косметолог Трифонова: с правильным выбором средств кожа сохранит молодость

Косметолог поделилась советами о том, как сохранить свежесть и молодость кожи

2:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для сохранения здоровья кожи и предотвращения старения важно регулярно ухаживать за ней с помощью правильно подобранных средств. При выборе следует быть внимательным и не попадаться на маркетинговые уловки и обещания устранить морщины. Врач, специалист по омоложению и здоровому образу жизни, косметолог Светлана Трифонова поделилась советами по выбору уходовых продуктов.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.

"Внимательно читайте состав средства на упаковке. Хорошо, если он включает набор главных витаминов, влияющих на состояние кожи, — A, E, F и D. Положительное воздействие оказывают и экстракты целебных растений — алоэ, ромашки, женьшеня", — объяснила Светлана Трифонова.

Эксперт отметила, что применение экстрактов целебных трав приносит пользу коже, делая её более мягкой, устойчивой к воспалениям и раздражениям. Флавоноиды предотвращают воздействие вредных факторов окружающей среды. Кроме того, важно отметить наличие коэнзима Q10 в составе косметических средств, способствующего регенерации и воспроизводству гиалуроновой кислоты, ответственной за упругость и эластичность кожи.

"Получать гиалуроновую кислоту из внешних источников абсолютно необходимо, поскольку её уровень в организме начинает снижаться начиная с 25 лет", — отмечает эксперт.

Эластин и коллаген положительно воздействуют на соединительную ткань: название первого говорит само за себя, второй обеспечивает тканям организма прочность и эластичность. Следует быть осторожным при выборе косметических средств. Косметолог предупреждает о возможном вреде от использования консервантов или компонентов, обеспечивающих мгновенный эффект.

Парабены могут вызывать преждевременное старение, а алюминиевый ацетат может препятствовать естественному дыханию кожи. Пропиленгликоль, создаваемый на основе нефтепродуктов, может вызвать раздражение кожи и глаз. Глицерин и вазелин могут ухудшить уровень увлажненности кожи. Использование автозагаров может быть опасным для беременных, кормящих женщин, астматиков и аллергиков из-за содержания огромного количества химических компонентов, предупредила Трифонова.