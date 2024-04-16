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Вот что может быть от съеденной клубники: предупреждение диетолога

Диетолог Мухина: от клубники может развиться отёк Квинке

1:11
Здоровье

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать клубника.

Диетолог Мухина: от клубники может развиться отёк Квинке
Фото: creativecommons.org by Dudkaa ss is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

По словам медика, важно помнить, что клубника является сильным аллергеном.

"Клубника может быть причиной явной аллергической реакции и спровоцировать покраснение, зуд кожи, крапивницу и даже отёк Квинке", — сообщила Марият Мухина.

Медик отметила, что при отёке Квинке развивается сильная реакция, которая затрагивает слизистые оболочки, подкожную жировую клетчатку. Если идёт отёк гортани, то может случиться летальный исход. При отёке мозга развиваются неврологические нарушения, потеря сознания и кома.

Кроме того, клубника может привести к обострению симптомов болезней желудочно-кишечного тракта. Так, зёрнышки клубники не перевариваются в пищеварительном тракте, из-за чего может произойти травмирование слизистой оболочки. При наличии хронических проблем это может быть опасно.

Желательно не употреблять в день больше 200 грамм клубники, чтобы избежать возможной интоксикации.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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