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Стоматолог Сумцова: удаление зубов мудрости не является жизненно необходимым и есть альтернативное лечение

Россиянам рассказали, что удаление зубов мудрости не является обязательной процедурой

0:49
Здоровье

"Восьмёрки” или так называемые зубы мудрости иногда вызывают ряд стоматологических проблем. Одна из них — неправильное положение этих зубов.

Россиянам рассказали, что удаление зубов мудрости не является обязательной процедурой
Фото: commons.wikimedia.org by Barbaricino is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что врач может предложить не удалять зубы мудрости, а провести исправление их положения при помощи ортодонтического лечения, пишет NEWS. ru.

"Это может быть коррекция положения зубов с помощью ортодонтического лечения или просто регулярное наблюдение за состоянием "восьмерок". Процедура удаления "восьмерок" требует профессионализма и точности. Стоматолог проведет полное обследование, включая рентген, чтобы оценить положение зубов и состояние окружающих тканей," — сообщила врач.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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