Стоматолог Сумцова: удаление зубов мудрости не является жизненно необходимым и есть альтернативное лечение

"Восьмёрки” или так называемые зубы мудрости иногда вызывают ряд стоматологических проблем. Одна из них — неправильное положение этих зубов.
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Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что врач может предложить не удалять зубы мудрости, а провести исправление их положения при помощи ортодонтического лечения, пишет NEWS. ru.
"Это может быть коррекция положения зубов с помощью ортодонтического лечения или просто регулярное наблюдение за состоянием "восьмерок". Процедура удаления "восьмерок" требует профессионализма и точности. Стоматолог проведет полное обследование, включая рентген, чтобы оценить положение зубов и состояние окружающих тканей," — сообщила врач.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.