Стоматолог Сумцова: удаление зубов мудрости не является жизненно необходимым и есть альтернативное лечение

Россиянам рассказали, что удаление зубов мудрости не является обязательной процедурой

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Восьмёрки” или так называемые зубы мудрости иногда вызывают ряд стоматологических проблем. Одна из них — неправильное положение этих зубов.

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Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что врач может предложить не удалять зубы мудрости, а провести исправление их положения при помощи ортодонтического лечения, пишет NEWS. ru.

"Это может быть коррекция положения зубов с помощью ортодонтического лечения или просто регулярное наблюдение за состоянием "восьмерок". Процедура удаления "восьмерок" требует профессионализма и точности. Стоматолог проведет полное обследование, включая рентген, чтобы оценить положение зубов и состояние окружающих тканей," — сообщила врач.