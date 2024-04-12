Названы два неочевидных признака рака щитовидной железы

Врач Воробьёв: рак щитовидки может проявляться потерей веса и кашлем

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Николай Воробьёв рассказал, что щитовидная железа помогает в создании гормонов. Они нужны для регуляции обмена веществ в организме. Об этом пишет "Медикфорум".

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Рак развивается в самой щитовидной железе. Поэтому симптомы в основном касаются горла и шеи, к примеру, ощущение комка и затруднение в глотании. Но нередко такая онкология приводит к неочевидным симптомам, о которых важно знать.

"Есть два менее распространенных предупреждающих признака заболевания. Это происходит, если у вас редкая форма рака, называемая медуллярным раком щитовидной железы", — сказал врач.

При раке щитовидной железы нередко может возникать диарея, покраснения на лице. К другим нераспространённым симптомам относятся кашель и резкая потеря веса.

Если вы обнаружили у себя похожие признаки, то лучше провериться у врача, чтобы исключить наличие опухоли.