Названы два неочевидных признака рака щитовидной железы

Онколог Николай Воробьёв рассказал, что щитовидная железа помогает в создании гормонов. Они нужны для регуляции обмена веществ в организме. Об этом пишет "Медикфорум".
Рак развивается в самой щитовидной железе. Поэтому симптомы в основном касаются горла и шеи, к примеру, ощущение комка и затруднение в глотании. Но нередко такая онкология приводит к неочевидным симптомам, о которых важно знать.
"Есть два менее распространенных предупреждающих признака заболевания. Это происходит, если у вас редкая форма рака, называемая медуллярным раком щитовидной железы", — сказал врач.
При раке щитовидной железы нередко может возникать диарея, покраснения на лице. К другим нераспространённым симптомам относятся кашель и резкая потеря веса.
Если вы обнаружили у себя похожие признаки, то лучше провериться у врача, чтобы исключить наличие опухоли.
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