Трихолог Васильева: патологическим является выпадение более 10% от общего объёма волос

Об основных причинах облысения, рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология” Мария Васильева.
Врач сообщила, что физиологическое выпадение волос происходит каждый день. У кого-то выпадает 10-15 штук, а у кого-то и 100, и это может быть в пределах нормы.
"Патологическим является выпадение более 10% от общего объёма волос с формирующимся поредением в определённых участках (височной, по линии центрального пробора, темени, макушки). Самостоятельно бороться с данной проблемой не рекомендуется, так как выпадение волос является только симптомом, а причин и болезней, которые могли его вызвать, достаточно много,” — разъяснила она.
Мария Васильева объяснила, что это может произойти из-за перенесённых болезней, которые сопровождались высокой температурой, а также COVID-19, стресса, операций, болезней щитовидной железы и нарушений гормонального фона.
Есть ещё и андрогенетическая (наследственная) потеря волос, при которой требуется постоянное применение препаратов, а иногда и пересадка волос, передаёт Газета.Ru.
Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.