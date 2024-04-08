Трихолог Васильева: патологическим является выпадение более 10% от общего объёма волос

Трихолог Васильева рассказала, что патологическим является выпадение более 10% от общего объёма волос

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Об основных причинах облысения, рассказала врач-трихолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология” Мария Васильева.

Фото: unsplash.com by Бен Розетт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Врач сообщила, что физиологическое выпадение волос происходит каждый день. У кого-то выпадает 10-15 штук, а у кого-то и 100, и это может быть в пределах нормы.

"Патологическим является выпадение более 10% от общего объёма волос с формирующимся поредением в определённых участках (височной, по линии центрального пробора, темени, макушки). Самостоятельно бороться с данной проблемой не рекомендуется, так как выпадение волос является только симптомом, а причин и болезней, которые могли его вызвать, достаточно много,” — разъяснила она.

Мария Васильева объяснила, что это может произойти из-за перенесённых болезней, которые сопровождались высокой температурой, а также COVID-19, стресса, операций, болезней щитовидной железы и нарушений гормонального фона.

Есть ещё и андрогенетическая (наследственная) потеря волос, при которой требуется постоянное применение препаратов, а иногда и пересадка волос, передаёт Газета.Ru.