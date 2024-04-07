Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правильный соус для салата "Цезарь" с курицей: как сделать его идеальным
Новый тренд: сочетание металлов в украшениях
Эксперты назвали наполнитель, который спасет от запаха
Как нужно поливать томаты для хорошего урожая
Тренер рассказал, как вернуться к тренировкам после отдыха
В советском кино для создания спецэффектов приходилось использовать муляжи и монтаж
Константин Богомолов в течение 7 лет запрещал Юлии Захаровой рассказывать об их отношениях
Кения привлекает: число российских туристов увеличилось на 40% за полгода
Цены на брус и пиломатериалы для дач в России выросли на 25-30% за год
3 худшие диеты для похудения: здоровье окажется под угрозой

Диетолог Шапиро: сыроедение и кетодиета не подходят для похудения

1:09
Здоровье

Многие люди для похудения соблюдают определённые диеты. Но не все её виды подходят для этого и безопасны для организма. Диетолог Эми Шапиро назвала 4 худшие диеты для похудения. Об этом пишет издание ETNT.

Диетолог Шапиро: сыроедение и кетодиета не подходят для похудения
Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

1. Диета на основе соков. Обычно очищающие соки содержат в себе большое количество сахара, что может негативно повлиять на здоровье.

"Сок может привести к нестабильному уровню сахара в крови, потере мышечной массы и замедлению метаболизма. В них нет необходимых питательных веществ, и они не подходят для долгосрочной потери веса", — сказала диетолог.

2. Кетодиета. Она заключается в употреблении продуктов с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов. Такая диета может привести к запорам, нехватке питательных веществ в организме и повышению риска развития сердечных заболеваний.

3. Сыроедение. При этой диете нужно употреблять сырые продукты, то есть овощи, фрукты, орехи. Она опасна своей низкокалорийностью, что приведет к дефициту белка.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
Эксперты назвали породы собак для каждого знака зодиака
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Последние материалы
Эксперты назвали наполнитель, который спасет от запаха
Как нужно поливать томаты для хорошего урожая
Тренер рассказал, как вернуться к тренировкам после отдыха
Диетолог Шапиро: сыроедение и кетодиета не подходят для похудения
В советском кино для создания спецэффектов приходилось использовать муляжи и монтаж
Константин Богомолов в течение 7 лет запрещал Юлии Захаровой рассказывать об их отношениях
Кения привлекает: число российских туристов увеличилось на 40% за полгода
Цены на брус и пиломатериалы для дач в России выросли на 25-30% за год
Готовим дома фруктово-ягодный смузи
Посадите редис "Злата"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников