3 худшие диеты для похудения: здоровье окажется под угрозой

Диетолог Шапиро: сыроедение и кетодиета не подходят для похудения

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди для похудения соблюдают определённые диеты. Но не все её виды подходят для этого и безопасны для организма. Диетолог Эми Шапиро назвала 4 худшие диеты для похудения. Об этом пишет издание ETNT.

Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

1. Диета на основе соков. Обычно очищающие соки содержат в себе большое количество сахара, что может негативно повлиять на здоровье.

"Сок может привести к нестабильному уровню сахара в крови, потере мышечной массы и замедлению метаболизма. В них нет необходимых питательных веществ, и они не подходят для долгосрочной потери веса", — сказала диетолог.

2. Кетодиета. Она заключается в употреблении продуктов с высоким содержанием жира и низким содержанием углеводов. Такая диета может привести к запорам, нехватке питательных веществ в организме и повышению риска развития сердечных заболеваний.

3. Сыроедение. При этой диете нужно употреблять сырые продукты, то есть овощи, фрукты, орехи. Она опасна своей низкокалорийностью, что приведет к дефициту белка.