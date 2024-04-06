Эксперты предложили пять советов по контролю за размером порций пищи

Специалисты выделили пять рекомендаций, которые помогут следить за размером порции пищи

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прежде всего, рекомендуется заполнять большую часть тарелки свежими или тушеными овощами, чтобы оставить меньше места для углеводов и жиров.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Второй совет — использовать маленькую посуду для приёма пищи. Это поможет обмануть мозг. Есть нужно без спешки и останавливаться, когда почувствуется насыщение. Лишние остатки лучше сохранить в холодильнике на следующий прием пищи. Также можно перед обедом или ужином переложить половину порции в контейнер, чтобы отложить на потом.

Последний совет заключается в том, чтобы определять правильную порцию продуктов по размеру части тела. Например, углеводов следует брать не больше кулака, белков — как ладонь, а жиров — на уровне большого пальца.