Были обнаружены грибы, способствующие снижению веса и устранению целлюлита

Немногим известно, но именно шампиньоны обладают благоприятными свойствами для похудения из-за их минимальной калорийности и высокого содержания белка. Также, по утверждениям фитнес-тренера Дениса Сазонова, при помощи этих грибов можно даже уменьшить целлюлит, так как в ста граммах шампиньонов содержится 4,3 грамма белка и один грамм жира.
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"Белок, который есть в шампиньонах, способствует росту мышечной массы. И даже если заниматься спортом мало, то лишние килограммы и дряблость уйдут", — поделился дополнительно Дмитрий Сазонов.
Однако, по мнению Сазонова, следует уделить внимание правильной обработке грибов, чтобы избежать потери витаминов, повышения калорийности и канцерогенов. Поэтому необходимо подходить к приготовлению этого продукта с большой ответственностью: запекать или варить грибы, чтобы сохранить их пищевую ценность.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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