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Врач Малышева: давление выше 130 на 80 уже гипертония

При давлении выше 130 и 80 таблетки назначаются всем, кто в группе риска

1:26
Здоровье

При каких цифрах на тонометре нужно пить лекарства, обсуждали в передаче "Жить здорово” на Первом канале.

При давлении выше 130 и 80 таблетки назначаются всем, кто в группе риска
Фото: commons.wikimedia.org by Тия Монто is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Всё, что выше значения 130 и 80, уже гипертония, сообщила Елена Малышева.

"И в конце концов, если вы давление не контролируете, гипертония приводит к инсульту,” — заявила она.

Давление 130-139 на 80-89 мм. рт.ст. называют "серой зоной” и тут возможно два варианта снижения давления — с применением препаратов и без.

"Если человек находится в группах риска осложнения гипертонической болезни, ему сразу назначают таблетки,” — пояснил Герман Гандельман.

К группе риска относятся люди старше 65 лет, люди, страдающие диабетом, ишемической болезнью сердца или хроническим заболеванием почек, люди с сердечной недостаточностью, перенёсшие инфаркт или инсульт.

Есть немедикаментозные способы, которые могут привести к снижению давления, считают эксперты. К ним относятся: нормализация веса, исключение соли, повышение физической активности, отказ от алкоголя и курения.

При давлении выше 140 на 90 мм рт. ст. таблетки назначаются всем. При давлении выше 150 на 90 мм рт. ст. для лечения прописывают уже два препарата.

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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