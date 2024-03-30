Врач Малышева: давление выше 130 на 80 уже гипертония

При давлении выше 130 и 80 таблетки назначаются всем, кто в группе риска

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При каких цифрах на тонометре нужно пить лекарства, обсуждали в передаче "Жить здорово” на Первом канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Тия Монто is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Всё, что выше значения 130 и 80, уже гипертония, сообщила Елена Малышева.

"И в конце концов, если вы давление не контролируете, гипертония приводит к инсульту,” — заявила она.

Давление 130-139 на 80-89 мм. рт.ст. называют "серой зоной” и тут возможно два варианта снижения давления — с применением препаратов и без.

"Если человек находится в группах риска осложнения гипертонической болезни, ему сразу назначают таблетки,” — пояснил Герман Гандельман.

К группе риска относятся люди старше 65 лет, люди, страдающие диабетом, ишемической болезнью сердца или хроническим заболеванием почек, люди с сердечной недостаточностью, перенёсшие инфаркт или инсульт.

Есть немедикаментозные способы, которые могут привести к снижению давления, считают эксперты. К ним относятся: нормализация веса, исключение соли, повышение физической активности, отказ от алкоголя и курения.

При давлении выше 140 на 90 мм рт. ст. таблетки назначаются всем. При давлении выше 150 на 90 мм рт. ст. для лечения прописывают уже два препарата.