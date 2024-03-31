Самомассаж: для релакса лучше делать так. Как снять боль с помощью самомассажа

Секреты правильного самомассажа и техники выполнения

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самомассаж — это прекрасный способ расслабиться, снять напряжение и улучшить общее самочувствие. Однако для достижения максимального эффекта необходимо правильно выбирать движения и технику самомассажа.

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Рассмотрим, какие движения следует делать во время самомассажа для достижения наилучших результатов.

Круговые движения

Один из самых популярных видов движений в самомассаже — это круговые движения. Они помогают улучшить кровообращение, разогреть мышцы и снять напряжение. Круговые движения можно выполнять лёгкими массирующими движениями ладоней или кончиков пальцев.

Например, делая круговые движения по шее, спине или плечам, вы сможете расслабиться и снять накопившееся напряжение.

Разминание

Для начала самомассажа важно выполнить разминание. Это поможет подготовить ткани к более интенсивным приёмам и уменьшить риск травмирования.

Разминание может включать лёгкие похлопывания, потряхивания или разминание мышц при помощи растяжения.

Лёгкие удары и похлопывания

Лёгкие удары и похлопывания также могут быть очень полезны в самомассаже. Они способствуют улучшению кровообращения, повышают тонус кожи и помогают расслабить мышцы.

Лёгкие похлопывания можно делать ладонями или кулаками по разным частям тела, начиная от верхних конечностей и заканчивая ногами.

Растяжка и рельефное массажное воздействие

Растяжка — это отличный способ улучшить подвижность суставов, разогреть мышцы и улучшить общее самочувствие.

Не забывайте также о рельефном массажном воздействии: небольшие поглаживания или кнедение, которые помогут улучшить кровообращение и расслабить тело.

Кнедение — это метод, который напоминает замешивание теста.