Самомассаж: для релакса лучше делать так. Как снять боль с помощью самомассажа

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Секреты правильного самомассажа и техники выполнения

1:48
Здоровье

Самомассаж — это прекрасный способ расслабиться, снять напряжение и улучшить общее самочувствие. Однако для достижения максимального эффекта необходимо правильно выбирать движения и технику самомассажа.

Секреты правильного самомассажа и техники выполнения
Фото: unsplash.com by Natalie Collins missnjc is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рассмотрим, какие движения следует делать во время самомассажа для достижения наилучших результатов.

Круговые движения

Один из самых популярных видов движений в самомассаже — это круговые движения. Они помогают улучшить кровообращение, разогреть мышцы и снять напряжение. Круговые движения можно выполнять лёгкими массирующими движениями ладоней или кончиков пальцев.

Например, делая круговые движения по шее, спине или плечам, вы сможете расслабиться и снять накопившееся напряжение.

Разминание

Для начала самомассажа важно выполнить разминание. Это поможет подготовить ткани к более интенсивным приёмам и уменьшить риск травмирования.

Разминание может включать лёгкие похлопывания, потряхивания или разминание мышц при помощи растяжения.

Лёгкие удары и похлопывания

Лёгкие удары и похлопывания также могут быть очень полезны в самомассаже. Они способствуют улучшению кровообращения, повышают тонус кожи и помогают расслабить мышцы.

Лёгкие похлопывания можно делать ладонями или кулаками по разным частям тела, начиная от верхних конечностей и заканчивая ногами.

Растяжка и рельефное массажное воздействие

Растяжка — это отличный способ улучшить подвижность суставов, разогреть мышцы и улучшить общее самочувствие.

Не забывайте также о рельефном массажном воздействии: небольшие поглаживания или кнедение, которые помогут улучшить кровообращение и расслабить тело.

Кнедение — это метод, который напоминает замешивание теста.

Самомассаж шейного отдела позвоночника для расслабления и разминки мышц шеи
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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