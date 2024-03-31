Самомассаж: для релакса лучше делать так. Как снять боль с помощью самомассажа

Самомассаж — это прекрасный способ расслабиться, снять напряжение и улучшить общее самочувствие. Однако для достижения максимального эффекта необходимо правильно выбирать движения и технику самомассажа.
Рассмотрим, какие движения следует делать во время самомассажа для достижения наилучших результатов.
Один из самых популярных видов движений в самомассаже — это круговые движения. Они помогают улучшить кровообращение, разогреть мышцы и снять напряжение. Круговые движения можно выполнять лёгкими массирующими движениями ладоней или кончиков пальцев.
Например, делая круговые движения по шее, спине или плечам, вы сможете расслабиться и снять накопившееся напряжение.
Для начала самомассажа важно выполнить разминание. Это поможет подготовить ткани к более интенсивным приёмам и уменьшить риск травмирования.
Разминание может включать лёгкие похлопывания, потряхивания или разминание мышц при помощи растяжения.
Лёгкие удары и похлопывания также могут быть очень полезны в самомассаже. Они способствуют улучшению кровообращения, повышают тонус кожи и помогают расслабить мышцы.
Лёгкие похлопывания можно делать ладонями или кулаками по разным частям тела, начиная от верхних конечностей и заканчивая ногами.
Растяжка — это отличный способ улучшить подвижность суставов, разогреть мышцы и улучшить общее самочувствие.
Не забывайте также о рельефном массажном воздействии: небольшие поглаживания или кнедение, которые помогут улучшить кровообращение и расслабить тело.
Кнедение — это метод, который напоминает замешивание теста.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.