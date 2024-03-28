Названы 4 привычки в питании, которые избавят вас от скачков сахара в крови

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Диетолог Пономарёва: белковые продукты на завтрак помогут снизить сахар в крови

1:13
Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, что бороться с высоким сахаром в крови можно при помощи правильного питания. Особенно важен утренний приём пищи. Если начать день со сбалансированной еды, то вы сможете подправить своё здоровье.

Диетолог Пономарёва: белковые продукты на завтрак помогут снизить сахар в крови
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Завтрак регулирует метаболизм сахара в крови и может привести к улучшению резистентности к инсулину и лучшему контролю уровня сахара в крови. Пропуск завтрака может привести к нестабильному уровню сахара в крови в течение дня и к чрезмерному голоду, который может помешать выбору продуктов питания и привести к чрезмерному потреблению простых углеводов", — говорит врач.

Диетолог назвала завтраки, которые могут улучшить показатели сахара в крови. Итак, по утрам важно есть продукты, имеющие высокое содержание клетчатки. Она помогает предотвращать резкие скачки сахара. Выбирайте цельнозерновой хлеб, орехи, овощи и фрукты.

Ещё на завтрак стоит употреблять белковые продукты. Белок поможет снизить влияние углеводов на уровень сахара. Можно съесть греческий йогурт, творог, яйца. Важно не забывать и про жиры. Включите в завтрак орехи, семена, авокадо.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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