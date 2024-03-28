Высокоинтенсивная тренировка помогает снижать вес

Высокоинтенсивная тренировка улучшает метаболизм, помогая снизить вес

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокоинтенсивные тренировки, как правило, направлены в первую очередь на развитие выносливости. В такой тренировке периоды взрывной нагрузки чередуются с периодами восстановления, когда вы отдыхаете или продолжаете тренировку в медленном темпе.

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У высокоинтенсивных тренировок есть немало плюсов. Они улучшают процесс метаболизма, тем самым помогают снижать лишний вес. Занимают в среднем меньше времени, чем обычные. Способствуют снижению давления. Более того, их можно адаптировать почти под любую активность — бег, ходьба, езда на велосипеде и так далее. Такие тренировки можно выстроить с учётом индивидуальных особенностей и подготовки.

Перед началом тренировки необходимо обязательно сделать общую и специальную разминки. Общая - это лёгкий бег или прыжки на скакалке.

"Специальная разминка, например, динамическая растяжка или суставная гимнастика, направлена на улучшение кровоснабжения суставов и их мобильности. Также к специальной разминке относят работу с лёгким весом для улучшения координации мышц и улучшения подвижности суставов перед основными подходами,” — разъяснил фитнес-тренер Юрий Аверьянов.

Высокоинтенсивная тренировка — это очень серьёзная нагрузка на сердце и сосуды. Необходимо следить за пульсом. Специалист советует считать ваш предельный пульс по формуле 220 минус ваш возраст.

Помимо этого фитнес-тренер советует перед тем, как начать высокоинтенсивные тренировки посоветоваться с врачом, чтобы исключить возможные риски. Ещё один момент, на который нужно обратить внимание, — это правильное питание. А также регулярность тренировок.

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