Это важно. Стоматолог сообщил, в каких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу после удаления зуба

После удаления зуба человек может ощущать ухудшение своего самочувствия в течение нескольких дней, так как сама операция достаточно сложная, ничуть не проще, чем удаление аппендикса. Сообщает об этом стоматолог-хирург Тимур Нимаев.
"Нужно понимать, что удаление зуба — это операция. Болеть может. Даже банальная царапина болит — это стандартные процессы заживления. Но если вдруг к пятому дню боли не проходят и динамики к их уменьшению нет, то это звоночек. Возможно, начинается так называемый̆ альвеолит — воспаление лунки", — объяснил Тимур Нимаев.
Согласно его утверждениям, после извлечения зуба хирург предпринимает действия для формирования сгустка крови в появившейся полости, чтобы способствовать росту качественной костной ткани.
В случае, если боли сохраняются к пятому дню, рекомендуется посетить стоматолога для проверки наличия инфекции в ране. Врач выполнит процедуру промывания и создаст новый сгусток для заживления в условиях анестезии.
Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется соблюдать осторожность при контакте языка с ранкой. Разумнее не переусердствовать с полосканием рта и не использовать ирригатор вблизи ранки. Важно регулярно чистить зубы, чтобы предотвратить возможное заражение от налёта на соседних зубах.
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