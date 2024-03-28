Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как обеспечить своему питомцу хорошую старость
АСВ выплатило 85% страхового возмещения клиентам банка "Киви"
Владимир Путин: Россия нуждается в кино о профессионалах
Необычная рыба в Хургаде оказалась деликатесом для местных
СК: Задержан ещё один подозреваемый в финансировании террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл"
Автоэксперт Погуляев назвал четыре способа экономии при покупке летних шин
Генпрокуратура РФ потребовала изъять в собственность государства крупнейшее производство вина
Пять российских фильмов про зависимости и маньяков, которые отличает смелость в выборе тематики
Пита с начинкой из салата "Цезарь": вкусный перекус
Это важно. Стоматолог сообщил, в каких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу после удаления зуба

Стоматолог Нимаев объяснил, что нужно срочно идти к врачу после удаления зуба в случае сохраняющейся боли

1:23
Здоровье » Стоматология

После удаления зуба человек может ощущать ухудшение своего самочувствия в течение нескольких дней, так как сама операция достаточно сложная, ничуть не проще, чем удаление аппендикса. Сообщает об этом стоматолог-хирург Тимур Нимаев.

Стоматолог Нимаев объяснил, что нужно срочно идти к врачу после удаления зуба в случае сохраняющейся боли
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy is licensed under CC0

"Нужно понимать, что удаление зуба — это операция. Болеть может. Даже банальная царапина болит — это стандартные процессы заживления. Но если вдруг к пятому дню боли не проходят и динамики к их уменьшению нет, то это звоночек. Возможно, начинается так называемый̆ альвеолит — воспаление лунки", — объяснил Тимур Нимаев.

Согласно его утверждениям, после извлечения зуба хирург предпринимает действия для формирования сгустка крови в появившейся полости, чтобы способствовать росту качественной костной ткани.

В случае, если боли сохраняются к пятому дню, рекомендуется посетить стоматолога для проверки наличия инфекции в ране. Врач выполнит процедуру промывания и создаст новый сгусток для заживления в условиях анестезии.

Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется соблюдать осторожность при контакте языка с ранкой. Разумнее не переусердствовать с полосканием рта и не использовать ирригатор вблизи ранки. Важно регулярно чистить зубы, чтобы предотвратить возможное заражение от налёта на соседних зубах.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Артефакты истории: рыцари Западной Европы украшали шлемы рогами, серпами и секиры Вячеслав Шпаковский Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров Виктор Пахомов Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16 Любовь Степушова
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Последние материалы
Пита с начинкой из салата "Цезарь": вкусный перекус
Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придется
Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к российскому наступлению
Пассажир самолета был избит из-за "плохой энергетики"
Следует ли утром умывать лицо
Взрослые дети Майкла Джексона пришли на премьеру мюзикла MJ: The Musical
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Ученые научили ИИ определять болезни по кашлю и дыханию человека
Как самозанятому не остаться без пенсии
Исследование: "Летучий корабль" смотрят женщины 18-24 лет, так как билеты можно оплатить Пушкинской картой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников