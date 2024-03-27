Вот кому нельзя есть овсянку: это может привести к проблемам со здоровьем

"Живая Кубань": овсянку не стоит есть людям с целиакией

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсяная каша считается одной из самых популярных и питательных, в ней есть много витаминов и микроэлементов. Но есть некоторые заболевания, при которых её не стоит употреблять, чтобы не нанести вред здоровью. Об этом сообщает издание "Живая Кубань".

Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отмечается, что употреблять овсянку нужно в умеренном количестве, даже если нет никаких заболеваний. Иначе этот продукт принесет больше вреда, чем пользы. В нём содержится фитиновая кислота, которая при накапливании в организме вымывает кальций.

Если у человека есть целиакия, то есть непереносимость белка злаковых, то овсянку лучше вообще исключить из своего рациона. При таком заболевании ворсинки кишечника становятся неактивными, из-за чего питательные вещества не всасываются должным образом. Из-за овсянки при целиакии будет появляться синдром раздраженного кишечника.

Если имеется повышенная чувствительность ЖКТ, то из-за овсяной каши может начаться вздутие живота и газообразование. При наличии аллергии овсянка также может принести вред.