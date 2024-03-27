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Это важно знать: учёные назвали 5 признаков рака груди

Cancer Research: признаками рака груди являются зуд кожи и чувство тяжести

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Здоровье

Учёные из организации Cancer Research UK поделились информацией о том, что есть пять главных признаков рака груди. О них важно знать, чтобы вовремя заподозрить заболевание и тем самым повысить шанс успешного лечения.

Cancer Research: признаками рака груди являются зуд кожи и чувство тяжести
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Так, прежде всего, стоит обратить внимание, если изменилась текстура кожи. Она может стать похожей на апельсиновую корку и покрыться ямочками. Кроме того, в груди может появиться чувство тяжести.

По словам учёных, нередко возникает зуд кожи, чувство её натянутости, а также корочки. Молочные железы могут ещё нагрубать. Если вы заметили некоторые из этих симптомов, то лучше провести обследование.

Учёные отметили, что рак груди является одним из самых агрессивных видов рака. Его часто в начале принимаю за мастит, так как симптомы схожи. Они добавили, что мастит в основном возникает у беременных, кормящих грудью и редко появляется у женщин, у которых наступила менопауза.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Григорьевская Злата
Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
Специалист Братик Александр
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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