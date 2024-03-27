Это важно знать: учёные назвали 5 признаков рака груди

Cancer Research: признаками рака груди являются зуд кожи и чувство тяжести

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из организации Cancer Research UK поделились информацией о том, что есть пять главных признаков рака груди. О них важно знать, чтобы вовремя заподозрить заболевание и тем самым повысить шанс успешного лечения.

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Так, прежде всего, стоит обратить внимание, если изменилась текстура кожи. Она может стать похожей на апельсиновую корку и покрыться ямочками. Кроме того, в груди может появиться чувство тяжести.

По словам учёных, нередко возникает зуд кожи, чувство её натянутости, а также корочки. Молочные железы могут ещё нагрубать. Если вы заметили некоторые из этих симптомов, то лучше провести обследование.

Учёные отметили, что рак груди является одним из самых агрессивных видов рака. Его часто в начале принимаю за мастит, так как симптомы схожи. Они добавили, что мастит в основном возникает у беременных, кормящих грудью и редко появляется у женщин, у которых наступила менопауза.