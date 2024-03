Обязательный продукт для женщин после 40: он защищает от рака и продлевает молодость

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чечевица положительно влияет на женское здоровье. Особенно её нужно употреблять женщинам после 40 лет, благодаря веществам, которые входят в её состав.

Фото: openverse by WordRidden is licensed under CC BY 2.0