Обязательный продукт для женщин после 40: он защищает от рака и продлевает молодость

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Диетолог Соломатина посоветовала женщинам после 40 лет есть чечевицу

Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чечевица положительно влияет на женское здоровье. Особенно её нужно употреблять женщинам после 40 лет, благодаря веществам, которые входят в её состав.

Диетолог Соломатина посоветовала женщинам после 40 лет есть чечевицу
Фото: openverse by WordRidden is licensed under CC BY 2.0

По словам врача, после 40 лет в женском организме начинается перестройка перед наступлением менопаузы. Снижается выработка эстрогена, который важен для здоровья и самочувствия. Этот гормон защищает от сердечных заболеваний, обеспечивает крепость костей и мышц, а также свежий вид.

"Чечевица содержит фитоэстрогены — это как бы предшественники эстрогенов, женских половых гормонов", — сказала специалист.

Также в чечевице есть магний и кальций. Благодаря содержащимся антиоксидантам, она благотворно влияет на нервную систему женщины, защищает от развития онкологии и различных воспалительных процессов.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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