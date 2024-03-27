Обязательный продукт для женщин после 40: он защищает от рака и продлевает молодость

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чечевица положительно влияет на женское здоровье. Особенно её нужно употреблять женщинам после 40 лет, благодаря веществам, которые входят в её состав.
По словам врача, после 40 лет в женском организме начинается перестройка перед наступлением менопаузы. Снижается выработка эстрогена, который важен для здоровья и самочувствия. Этот гормон защищает от сердечных заболеваний, обеспечивает крепость костей и мышц, а также свежий вид.
"Чечевица содержит фитоэстрогены — это как бы предшественники эстрогенов, женских половых гормонов", — сказала специалист.
Также в чечевице есть магний и кальций. Благодаря содержащимся антиоксидантам, она благотворно влияет на нервную систему женщины, защищает от развития онкологии и различных воспалительных процессов.
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