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Психиатр посоветовал соблюдать информационную гигиену после потрясений в обществе

Психиатр Шуров: зачем соблюдать информационную гигиену при потрясениях в мире

1:16
Здоровье

Врач-психиатр Василий Шуров рассказал, что произошедший теракт в Подмосковье сильно потряс общество. Многие люди после случившегося стали испытывать тревогу и обеспокоенность. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Психиатр Шуров: зачем соблюдать информационную гигиену при потрясениях в мире
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам специалиста, в такие моменты важно сохранять своё душевное равновесие, не поддаваться панике, а также соблюдать информационную гигиену, чтобы защитить свою психику.

"Люди превращаются в поглотителей негативных новостей, погружаются в этот жестокий контент. И, естественно, им начинает казаться, что все вокруг плохо, а дальше будет хуже. Чего бы в мире не происходило, есть крыша над головой, профессия, близкие люди, которые поддерживают, нормальный уровень здоровья — зачем разгонять в голове информацию, что все плохо и будет хуже?", — сказал врач.

Врач добавил, что важно помнить, что только время может помочь. Не стоит впадать в панику и принимать какие-то решения на эмоциях. Главное, продолжайте жить дальше и учитесь фильтровать тяжёлую информацию.

Утро не нужно начинать с просмотра новостей, также не стоит это делать перед сном. Использование телефона необходимо свести к минимуму, то есть не больше пары часов в день.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
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