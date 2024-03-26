Психиатр посоветовал соблюдать информационную гигиену после потрясений в обществе

Психиатр Шуров: зачем соблюдать информационную гигиену при потрясениях в мире

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-психиатр Василий Шуров рассказал, что произошедший теракт в Подмосковье сильно потряс общество. Многие люди после случившегося стали испытывать тревогу и обеспокоенность. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам специалиста, в такие моменты важно сохранять своё душевное равновесие, не поддаваться панике, а также соблюдать информационную гигиену, чтобы защитить свою психику.

"Люди превращаются в поглотителей негативных новостей, погружаются в этот жестокий контент. И, естественно, им начинает казаться, что все вокруг плохо, а дальше будет хуже. Чего бы в мире не происходило, есть крыша над головой, профессия, близкие люди, которые поддерживают, нормальный уровень здоровья — зачем разгонять в голове информацию, что все плохо и будет хуже?", — сказал врач.

Врач добавил, что важно помнить, что только время может помочь. Не стоит впадать в панику и принимать какие-то решения на эмоциях. Главное, продолжайте жить дальше и учитесь фильтровать тяжёлую информацию.

Утро не нужно начинать с просмотра новостей, также не стоит это делать перед сном. Использование телефона необходимо свести к минимуму, то есть не больше пары часов в день.