Стоматолог Минко: после удаления зуба необходимо установить имплант

Стоматолог порекомендовал не откладывать установку импланта сразу после удаления зуба

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Многие считают, что после удаления зуба можно обойтись без установки импланта, однако, это в корне неверно. Это объясняется тем, что костные органы смещаются, в результате чего возникают проблемы относительно зубного ряда, а также прикуса. Информацию предоставил врач Вячеслав Минко, специализирующийся на стоматологической хирургии.

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"Организм не терпит пустот. <…> Один удалённый зуб нарушает правильное местоположение как минимум трёх зубов. При этом зубы начинают наклоняться. Это в свою очередь влечёт за собой риск потери наклонённых зубов, нарушение эстетики лица, проблемы с пережёвыванием пищи и состоянием желудочно-кишечного тракта. Что дальше? Удаление других зубов, боли в животе и ощущение дискомфорта, изжога, нарушение аппетита и так далее", — пояснил стоматолог-хирург Минко.

Помимо всего ранее указанного, врач предупреждает, что по причине наличия "пустот" в зубном ряду может нарушаться кровообращение. Кроме того, дёсны и костная ткань испытывают недостаток кислорода, и кровеносные капилляры рассасываются. Все вышеперечисленные факторы неблагоприятно влияют на здоровье полости рта, увеличивая риск развития кариеса и пародонтита.

Потерю зуба нужно рассматривать не лишь только с эстетической точки зрения. После удаления зуба следует незамедлительно проконсультироваться с врачом относительно сроков установки импланта, не откладывая этот шаг. Возможно, это поможет сохранить здоровье, нервную систему, а также сэкономить время и деньги, поскольку, в противном случае, пациенту придётся пройти гораздо более долгое и сложное лечение, подытожил врач.

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