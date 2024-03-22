Удалять нужно узлы щитовидной железы с признаками рака сообщил врач Соловьёв

Врач Соловьёв рассказал, что удаления требуют только узлы щитовидной железы, имеющие признаки рака

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одним из видов патологии щитовидной железы является образование узлов. Удаления требуют только узлы, имеющие признаки рака или доброкачественности. Об этом изданию Вести Подмосковья рассказали в пресс-службе Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

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Рак чаще всего образовывается от узлов с неровными границами, выступающих за пределы железы. Дополнительные исследования назначаются при усиленном кровотоке, превышении высоты узла и его размере более 10 мм.

"При наличии сомнений в доброкачественности узла проводится тонкоигольная аспирационная биопсия. Взятие на анализ материала осуществляется из самих узлов. Это позволяет выяснить, насколько они опасны для здоровья и, при необходимости, назначить операцию. Процедура не требует анестезии или наркоза", — сообщил заместитель хирургической помощи, врач-эндокринный хирург ФНКЦ ФМБА России Николай Соловьев.