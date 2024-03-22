Удалять нужно узлы щитовидной железы с признаками рака сообщил врач Соловьёв

Одним из видов патологии щитовидной железы является образование узлов. Удаления требуют только узлы, имеющие признаки рака или доброкачественности. Об этом изданию Вести Подмосковья рассказали в пресс-службе Федерального научно-клинического центра ФМБА России.
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Рак чаще всего образовывается от узлов с неровными границами, выступающих за пределы железы. Дополнительные исследования назначаются при усиленном кровотоке, превышении высоты узла и его размере более 10 мм.
"При наличии сомнений в доброкачественности узла проводится тонкоигольная аспирационная биопсия. Взятие на анализ материала осуществляется из самих узлов. Это позволяет выяснить, насколько они опасны для здоровья и, при необходимости, назначить операцию. Процедура не требует анестезии или наркоза", — сообщил заместитель хирургической помощи, врач-эндокринный хирург ФНКЦ ФМБА России Николай Соловьев.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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