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Названы продукты питания, которые помогают бороться с морщинами

Соя, льняное семя и ещё пять продуктов, которые помогут бороться с морщинами

2:05
Здоровье » Красота

Хорошее здоровье начинается с правильного питания. Избегая определённых продуктов и увеличивая потребление других, вы можете сделать вашу кожу более упругой, здоровой и молодой. Давайте рассмотрим несколько ключевых пунктов от experthometips. com, которые помогут вам достичь этой цели.

Соя, льняное семя и ещё пять продуктов, которые помогут бороться с морщинами
Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Избегайте сахара и жира

Исключите из рациона продукты, которые вызывают высыпания, такие как бекон, сладости и белый сахар. Они разрушают коллаген и эластин, делая кожу менее упругой и склонной к появлению морщин.

Питайтесь продуктами, богатыми Омега-3 жирными кислотами

Омега-3 жирные кислоты помогают снизить воспаление и придают коже здоровый вид. Лосось, льняное семя и грецкие орехи — отличные источники этого элемента.

Увеличьте потребление антиоксидантов

Антиоксиданты помогают защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды и стимулируют ее восстановление. Включите в рацион продукты, такие как ягоды, орехи и зеленые овощи.

Обогатите рацион продуктами, содержащими калий

Он поддерживает здоровье кожи и способствует ее обновлению. Ешьте бананы, авокадо и грибы для поддержания уровня калия в организме.

Повысьте потребление витамина С

Витамин С помогает защитить кожу от солнечных повреждений и стимулирует производство коллагена. Ешьте апельсины, красный перец и клубнику.

Включите в рацион продукты, богатые аминокислотами

Аминокислоты необходимы для восстановления клеток кожи. Употребляйте птицу, семена тыквы и молочные продукты, чтобы поддерживать здоровье лица.

Попробуйте продукты с фитокерамидами

Фитокерамиды помогают укрепить защитный барьер кожи и предотвратить потерю влаги. Включите в рацион яйца, сою, шпинат и другие источники этого элемента для здоровой кожи.

Сделайте эти продукты основой вашего рациона, и вы заметите положительные изменения в состоянии вашей кожи.

Как убрать морщины. Омоложение изнутри. Топ продуктов для молодости и красоты.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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