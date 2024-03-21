Вопреки мифам о солярии его эффект на кожу и психосостояние остаётся значительным

Солярий не способен эффективно помочь в синтезе витамина D или лечении акне

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Дерматология

Существует множество мифов относительно безопасности солярия и его потенциальных пользы и вреда. Мы обсудили этот вопрос с экспертом, чтобы разобраться в сути.

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Во-первых, стоит отметить, что посещение солярия не рекомендуется из-за его потенциально негативного воздействия на кожу. Однако если все-таки вы решили посетить солярий, необходимо соблюдать правила безопасности и ограничивать частоту посещений до 3-5 раз в месяц.

Солярий может оказать негативное воздействие на кожу, приводя к обезвоживанию, преждевременному старению и даже увеличению риска развития рака кожи. Кроме того, длительное воздействие ультрафиолета может вызвать заболевания глаз и даже психологическую зависимость от солярия.

Несмотря на многие распространенные мифы, солярий не способен эффективно помочь в синтезе витамина D или лечении акне. Витамин D синтезируется под воздействием другого типа УФ-лучей, а не тех, которые используются в соляриях. Что касается акне, то солярий может лишь временно скрыть высыпания, не решая основной проблемы.

Учитывая потенциальные риски и ограниченные пользы, многие страны мира ввели запреты на использование соляриев, особенно для несовершеннолетних. Таким образом, стоит ли рисковать здоровьем ради загара, остается вопросом.

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