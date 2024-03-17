Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют родить дочь
Российские ученые разработали новый газосепаратор для добычи нефти
В Сети появилось фото постаревшего Джеки Чана
Владислав Даванков сказал, что победа Владимира Путина на выборах бесспорна
Минобороны: В ВС РФ завершено голосование на президентских выборах
Клава Кока показала квартиру за 60 млн рублей после ремонта
В Москве перенесли на час позже церемонию прощания с Ширвиндтом
Почему стоит посадить бархатцы
Россиянки в Египте задаются вопросом, как оценить свою стоимость перед браком
Процедуры для создания стройной талии в салонах: массажные техники, инъекции и аппараты

Массажи, инъекции и аппараты: салонные процедуры для тонкой талии

1:34
Здоровье » Красота » Техника красоты

Мечтаете о плоском животе и стройной талии? Первым шагом будет установление правильного режима питания и включение спорта в свою повседневную жизнь. После этого стоит обратиться к салонным процедурам для достижения желаемого результата. Специалисты из центра здоровья и красоты "Белый Сад" поделились советами по выбору наиболее подходящих процедур для уменьшения объемов и создания спортивного пресса.

Массажи, инъекции и аппараты: салонные процедуры для тонкой талии
Фото: https://deporteynutricion.net/

Массажи

Основная цель массажей — борьба с отеками, которые могут быть связаны не только с питанием и физической активностью, но и с мышечным напряжением. Ручной моделирующий массаж, правильный остеопатический массаж и огненный массаж являются эффективными методами для достижения этой цели.

Обертывания

Обертывания также помогают уменьшить талию. Процедуры, такие как "Морской кальций", "Дренаж и утончение" и "Скульптор тела" на основе морских компонентов и водорослей помогут улучшить состояние кожи и уменьшить объемы.

Аппаратная косметология

Для тех, кому не подходят обертывания, рекомендуется обратиться к аппаратной косметологии. Программы на аппарате SharpLight, использующие радиочастотное воздействие, способствуют сокращению жировых отложений и подтягивают кожу.

Инъекционные методики

Для решения проблемы локального скопления жировой ткани подходят инъекционные методики, такие как липолитики.

Выбор подходящей процедуры зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента, поэтому важно получить консультацию специалиста перед началом лечения.

После этого массажа ЖИР тает на глазах! | Моделирующий массаж для коррекции линии талии
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
Специалист Поздняков Максим
Специализируется на выполнении классического, лечебного, вакуумно-роликового массажа, медицинского массажа спины.
Специалист Кузин Илья
Специализируется на лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и патологий вегетативной нервной системы, в том числе краниосакральных нарушений, миофасциальных болевых синдромов; с нарушениями работы позвоночника, а также расположенных рядом мышечных тканей и связок
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Последние материалы
Ксения Бородина призналась, что не была знакома с Жанной Фриске
Массажи, инъекции и аппараты: салонные процедуры для тонкой талии
Тем, кто ведёт сидячий образ жизни, посоветовали завести собаку
Солдат ВС РФ закрыл подбитый танк для эвакуации раненых
Актриса Яна Поплавская крестила внучку
После "Доброты": телеканал "Домашний" опять возвращает на экраны турецкий хит "Великолепный век"
Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки
Лолита Милявская отчиталась перед Собчак по поводу голосования на выборах
Владимир Путин выигрывает выборы с огромным отрывом
Солдат ВСУ: российские БПЛА скоро смогут поразить каждого украинца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников