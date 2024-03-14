БАДы, передозировка витаминами: об их вреде предупредил врач Добрецов

Врач Добрецов предупредил о передозировке БАДами

5:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важно, чтобы каждый человек получал необходимые витамины, предпочтительно естественным путем через питание и солнечный свет. Однако некоторые витамины требуется принимать в виде фармакологических добавок.

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Доктор медицинских наук, ведущий специалист в области клинической ольфактологии, лор-хирург высшей категории Константин Добрецов в интервью Радио 1 подчеркнул важность витаминов для человеческого организма. Он рекомендует получать их естественным путем, в основном через пищу, с добавлением витамина D, который образуется в коже при воздействии ультрафиолетовых лучей.

"Витамины — это очень важные химические элементы. Без них наша жизнь станет хуже. Мы будем больше болеть. При отсутствии витаминов страдает иммунитет и различные органы. Витамины обладают достаточно большим спектром действия, они положительно влияют на все обменные процессы организма", — рассказал Добрецов.

Добрецов отметил, что качество препарата существенно влияет на всасываемость витаминов. Хорошо изготовленные препараты вносят вклад в здоровье, но на рынке встречаются подделки и низкокачественные витамины из-за более легкого процесса регистрации по сравнению с лекарствами.

"Когда витамины и микроэлементы попадают (в организм — ред.) естественным путём, они лучше усваиваются и работают. Однако бывает так, что некоторые витамины приходится получать искусственным путём. На сегодняшний день существуют эффективные препараты с точки зрения доказательной медицины", — пояснил Добрецов.

Биологически активные добавки (БАД) представляют собой широкий спектр препаратов, включая витамины, микроэлементы, пищевые добавки и аминокислоты, которые способствуют улучшению обменных процессов и биохимических реакций в организме.

Для жителей регионов с недостаточным солнечным светом рекомендуется принимать витамин D, особенно зимой, без необходимости прохождения анализов. В то время как в летний период организм получает достаточно витаминов из фруктов и овощей, что исключает необходимость искусственного приема.

"Безусловно, не стоит отменять и анализ крови на уровень витаминов, но в случае, если человек хорошо себя чувствует, активен, бодр и весел, злоупотреблять этим анализом не стоит. В первую очередь нужно обращать внимание на развернутый анализ крови и биохимический анализ крови. Если там все хорошо, то не нужно искать у себя никаких отклонений. Однако если есть какие-то проявления болезни, то стоит проконсультироваться с иммунологом или терапевтом, а также проверить уровень витаминов", — добавил Добрецов.

Принимая витамины, важно соблюдать рекомендации врача. Дозировка должна быть осмотрительной, избегая переусердствования, так как это может привести к токсическим явлениям и негативным последствиям для органов, таких как почки и поджелудочная железа.

Витамин C может быть полезным в сезон простуд, но не является панацеей. Он может усилить защитные функции организма, но его прием должен осуществляться с учетом индивидуальных особенностей и под контролем врача.

"Витамин С очень необходим человеку. Он позитивно влияет на работу многих органов и систем, улучшает работу сосудов и иммунной системы, а также препятствует образованию токсинов. Человек получает очень много витамина С при приёме пищи. Он содержится в овощах, фруктах и многих других продуктах. Таким образом, мы получаем витамин С в необходимой дозировке", — уточнил Добрецов.

Белки, жиры и углеводы играют важную роль в жизнедеятельности человека, предоставляя энергию и необходимые вещества. Правильное и разнообразное питание способствует получению всех необходимых витаминов и микроэлементов из пищи, включая овощи, фрукты, мясо и сливочное масло.

"Витамины группы B часто используются при различных неврологических патологиях. В таком случае они вводятся внутримышечно. Есть определенные исследования, которые говорят о том, что эти витамины действительно эффективны. Однако помогают они только в комплексной терапии той или иной неврологической патологии, например, в лечении нейросенсорной тугоухости, когда человек плохо слышит. При таком недуге лечение включает в себя различные витаминные препараты, и от этого есть определенные результат", — объяснил врач.

Желая получить витамины A и E, можно использовать морковь, но важно помнить, что их количество может зависеть от способа приготовления. Для компенсации дефицита железа рекомендуется употребление говядины или коровьего языка.

Добрецов отметил, что предпочтительнее принимать витамины отдельно, а не в комплексе, особенно при наличии проблем с пищеварительной системой. Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, также могут ухудшить всасываемость витаминов.

"Прием монопрепаратов является более эффективным. В комплексных препаратах доза витаминов может не соответствовать суточным рекомендациям. Также взаимодействие витаминов между собой тоже может быть разным", — объяснил доктор.

В завершение, Добрецов подчеркнул важность приема витамина D для россиян независимо от места проживания. Он оказывает положительное влияние на множество органов и систем, включая иммунную систему, и способствует сохранению молодости.