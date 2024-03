БАДы, передозировка витаминами: об их вреде предупредил врач Добрецов

Your browser does not support the audio element.

Важно, чтобы каждый человек получал необходимые витамины, предпочтительно естественным путем через питание и солнечный свет. Однако некоторые витамины требуется принимать в виде фармакологических добавок.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.