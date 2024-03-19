Открытие, которое обрушит индустрию диет: как активировать "рецептор счастья" в вашем желудке и сбросить лишний вес

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Ученые выявили рецептор, который регулирует выработку гормона голода

1:29
Здоровье

Концентрация гормона голода, известного как грелин, в организме человека и животных зависит от активности рецепторов PIEZO1, присутствующих на поверхности определенных типов клеток в желудке. Уменьшение активности этих рецепторов, как утверждают китайские молекулярные биологи в Nature Metabolism, может способствовать развитию ожирения.

Ученые выявили рецептор, который регулирует выработку гормона голода
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследователи отмечают, что стимуляция рецепторов PIEZO1 снижает аппетит и приводит к потере веса, что может быть использовано для разработки новых методов борьбы с избыточным весом. Под руководством профессора Сюя Гэяна из Университета Цзинань в Гуанчжоу биологи изучали X/A-клетки желудка и сделали такой вывод.

Когда период голодания продолжается, эти клетки начинают выделять грелин — нейрогормон, который через мозг вызывает чувство голода.

Исследование показало, что выработка грелина зависит от активности рецептора PIEZO1, аналоги которого находятся в нервных клетках кожи и ушей. Рецепторы PIEZO1 переводят механические колебания в электрические сигналы, понятные для мозга, и следят за уровнем растяжения желудка, что приводит к снижению выработки грелина.

Эксперименты на лабораторных грызунах показали, что подавление активности PIEZO1 приводит к быстрому набору веса: их масса увеличилась на 20% по сравнению с контрольной группой. Однако учёные смогли предотвратить это путем стимуляции активности PIEZO1.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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