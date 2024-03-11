Что будет с коронавирусом в 2024 году: эксперты говорят о заразных мутациях и изменении способа передачи

Коронавирус продолжит эволюционировать в 2024 году, заявил инфекционист

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не является исключением. Мутации могут привести к изменениям в структуре вируса, его способности к передаче и его вирулентности.

Ожидается, что в 2024 году коронавирус продолжит мутировать, и некоторые из этих мутаций могут привести к появлению новых вариантов. Эти варианты могут быть более заразными, вызывать более тяжелые заболевания или ускользать от существующих вакцин и методов лечения.

"Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания", — пояснил инфекционист Малышев.

Тем не менее, важно отметить, что скорость и направление эволюции коронавируса трудно предсказать. Ученые продолжают отслеживать вирус и изучать его мутации, чтобы лучше понять его эволюционный путь и подготовиться к возможным новым вариантам.