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Что будет с коронавирусом в 2024 году: эксперты говорят о заразных мутациях и изменении способа передачи

Коронавирус продолжит эволюционировать в 2024 году, заявил инфекционист

0:54
Здоровье

Вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не является исключением. Мутации могут привести к изменениям в структуре вируса, его способности к передаче и его вирулентности.

Ожидается, что в 2024 году коронавирус продолжит мутировать, и некоторые из этих мутаций могут привести к появлению новых вариантов. Эти варианты могут быть более заразными, вызывать более тяжелые заболевания или ускользать от существующих вакцин и методов лечения.

"Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания", — пояснил инфекционист Малышев.

Тем не менее, важно отметить, что скорость и направление эволюции коронавируса трудно предсказать. Ученые продолжают отслеживать вирус и изучать его мутации, чтобы лучше понять его эволюционный путь и подготовиться к возможным новым вариантам.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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