Что будет с коронавирусом в 2024 году: эксперты говорят о заразных мутациях и изменении способа передачи

Вирусы постоянно мутируют, и коронавирус не является исключением. Мутации могут привести к изменениям в структуре вируса, его способности к передаче и его вирулентности.
Ожидается, что в 2024 году коронавирус продолжит мутировать, и некоторые из этих мутаций могут привести к появлению новых вариантов. Эти варианты могут быть более заразными, вызывать более тяжелые заболевания или ускользать от существующих вакцин и методов лечения.
"Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания", — пояснил инфекционист Малышев.
Тем не менее, важно отметить, что скорость и направление эволюции коронавируса трудно предсказать. Ученые продолжают отслеживать вирус и изучать его мутации, чтобы лучше понять его эволюционный путь и подготовиться к возможным новым вариантам.
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