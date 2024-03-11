"Оземпиковое лицо": доктор Мясников предупредил о жуткой побочке от популярного препарата

Приём лекарства от диабета "Оземпик" для похудения небезопасен для здоровья, предупредил в врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале в воскресенье.
Он признал: в этом качестве бьющий рекорды популярности препарат действительно весьма эффективен. Однако радоваться преждевременно, уверен теледоктор.
"Давайте вспомним историю с антибиотиками. Сколько было радости и надежд!" — заметил он.
Казалось, что инфекции побеждены, напомнил Мясников. Но экологическое равновесие было нарушено, природа "объявила нам войну" и восстановила его — микроорганизмы обрели резистентность. Более того, с началом эры антибиотиков пошла в рост заболеваемость онкологией и атеросклерозом.
Чудодейственные свойства "Оземпика" тоже не нужно преувеличивать, призвал доктор Мясников. Он объяснил в доступной форме механизм действия препарата.
Семаглутид (международное непатентованное название) — синтетический аналог глюкагоноподобного пептида-1, гормона, регулирующего выработку инсулина. Он замедляет опорожнение желудка, снижая аппетит.
Грубое вмешательство в работу организма не проходит бесследно.
"Одно из неприятных побочных явлений у лиц, постоянно принимающих "Оземпик" — это так называемое "Оземпиковое лицо". Характерно осунувшееся лицо, которое мы можем видеть у многих телеведущих и артистов. Врачи связывают этот феномен с резким снижением подкожно-жировой клетчатки на лице под воздействием препарата", — привёл пример Мясников.
Кроме того, после прекращения приёма "Оземпика" все сброшенные с его помощью килограммы возвращаются, поэтому без диеты и физических нагрузок всё равно не обойтись, заключил он.
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