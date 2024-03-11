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"Оземпиковое лицо": доктор Мясников предупредил о жуткой побочке от популярного препарата

Доктор Мясников: похудение на "Оземпике" может отразиться побочкой на лице

1:48
Здоровье

Приём лекарства от диабета "Оземпик" для похудения небезопасен для здоровья, предупредил в врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале в воскресенье.

Доктор Мясников: похудение на "Оземпике" может отразиться побочкой на лице
Фото: TG Александра Мясникова

Он признал: в этом качестве бьющий рекорды популярности препарат действительно весьма эффективен. Однако радоваться преждевременно, уверен теледоктор.

"Давайте вспомним историю с антибиотиками. Сколько было радости и надежд!" — заметил он.

Казалось, что инфекции побеждены, напомнил Мясников. Но экологическое равновесие было нарушено, природа "объявила нам войну" и восстановила его — микроорганизмы обрели резистентность. Более того, с началом эры антибиотиков пошла в рост заболеваемость онкологией и атеросклерозом.

Чудодейственные свойства "Оземпика" тоже не нужно преувеличивать, призвал доктор Мясников. Он объяснил в доступной форме механизм действия препарата.

Семаглутид (международное непатентованное название) — синтетический аналог глюкагоноподобного пептида-1, гормона, регулирующего выработку инсулина. Он замедляет опорожнение желудка, снижая аппетит.

Грубое вмешательство в работу организма не проходит бесследно.

"Одно из неприятных побочных явлений у лиц, постоянно принимающих "Оземпик" — это так называемое "Оземпиковое лицо". Характерно осунувшееся лицо, которое мы можем видеть у многих телеведущих и артистов. Врачи связывают этот феномен с резким снижением подкожно-жировой клетчатки на лице под воздействием препарата", — привёл пример Мясников.

Кроме того, после прекращения приёма "Оземпика" все сброшенные с его помощью килограммы возвращаются, поэтому без диеты и физических нагрузок всё равно не обойтись, заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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