Источниками психических расстройств у человека ученые назвали то, что многие едят постоянно

Ученые обратили внимание на связь между потреблением ультрапереработанных продуктов и отрицательными последствиями для здоровья организма человека.
Последнее исследование, проведенное Университетом Дикина в Австралии, подтвердило, что люди, употребляющие в своем рационе фастфуд, полуфабрикаты и газированные напитки, сталкиваются с повышенным риском ухудшения здоровья по 32 показателям. Это фундаментальное исследование совокупило данные из 45 метаанализов, включающих информацию о почти 10 миллионах человек.
Выводы научного исследования показывают, что потребление так называемой "мусорной пищи" увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 50%. Кроме того, отмечается увеличение риска развития тревожности и других психических расстройств на 48-53%.
Регулярное потребление ультрапереработанной пищи также связано с увеличением риска развития депрессии на 22%, смерти от любых причин на 21% и сахарного диабета на 12%. Однако доказательства связи с такими негативными последствиями, как заболевания желудочно-кишечного тракта, некоторые виды рака, повышенный уровень жиров в крови и низкий уровень "хорошего" холестерина, ученые считают недостаточными.
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