Источниками психических расстройств у человека ученые назвали то, что многие едят постоянно

Мусорная пища и риск: что показало последнее исследование из Австралии

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые обратили внимание на связь между потреблением ультрапереработанных продуктов и отрицательными последствиями для здоровья организма человека.

Фото: openverse by ebruli is licensed under CC BY 2.0

Последнее исследование, проведенное Университетом Дикина в Австралии, подтвердило, что люди, употребляющие в своем рационе фастфуд, полуфабрикаты и газированные напитки, сталкиваются с повышенным риском ухудшения здоровья по 32 показателям. Это фундаментальное исследование совокупило данные из 45 метаанализов, включающих информацию о почти 10 миллионах человек.

Выводы научного исследования показывают, что потребление так называемой "мусорной пищи" увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 50%. Кроме того, отмечается увеличение риска развития тревожности и других психических расстройств на 48-53%.

Регулярное потребление ультрапереработанной пищи также связано с увеличением риска развития депрессии на 22%, смерти от любых причин на 21% и сахарного диабета на 12%. Однако доказательства связи с такими негативными последствиями, как заболевания желудочно-кишечного тракта, некоторые виды рака, повышенный уровень жиров в крови и низкий уровень "хорошего" холестерина, ученые считают недостаточными.