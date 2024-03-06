Что будет, если пропускать завтраки: диетолог рассказала о последствиях

Почему важно завтракать: советы от диетолога для формирования привычки

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не стоит пропускать утренний прием пищи, так как завтрак способствует улучшению состояния здоровья и формы, активизирует обменные процессы и обеспечивает долгосрочный заряд энергии. Кроме того, он помогает избежать вредных перекусов. Если у вас нет привычки завтракать, существуют простые советы от диетолога Елены Соломатиной, чтобы приучить себя к этому. Согласно специалисту, первым шагом является отказ от плотного и позднего ужина.

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"Тогда утром, не обязательно сразу после пробуждения, человек захочет есть. Если на ночь съесть слишком много сладкой еды, углеводов, то процесс сбивается", — сказала диетолог Елена Соломатина

Вечерний прием пищи должен включать легкие продукты, а лучше всего ужинать за три или четыре часа до сна.