Избавление от стресса без лекарств: методы от Бузунова

Как преодолеть стресс: советы от сомнолога Бузунова

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда люди не осознают, что проводят большую часть своей жизни в состоянии напряжения. Многие пытаются избавиться от этого стресса с помощью безрецептурных седативных средств или алкоголя, но такие методы лишь усугубляют проблемы.

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О способах эффективного снижения уровня стресса рассказал сомнолог Роман Бузунов. По его словам, даже простое действие, как прием пищи, может быть превращено в метод релаксации. Часто люди, уходя в свои мысли, при этом многозадачат, например, смотрят в телефон и одновременно нервно поглощают пищу. Отношение к еде существенно влияет на процесс пищеварения. Поэтому перед тем, как начать есть, рекомендуется сделать небольшой перерыв, который поможет отвлечься от деловых и тревожных мыслей.

"Выделяются гормоны стресса, которые подавляют различные процессы в желудочно-кишечном тракте. В результате тяжесть в животе, изжога, вздутие живота и другие проблемы, помимо остальных жизненных трудностей", — объясняет Бузунов.

Попробуйте отложить телефон и практиковать новый метод жевания: задержите каждый кусочек пищи во рту на несколько секунд, а затем сделайте около 30 жевательных движений. Кроме того, не берите следующий кусок еды, пока не закончите тщательно пережевывать текущий. Постарайтесь сосредоточиться на своих ощущениях и чувствах во время еды, рекомендовал сомнолог.