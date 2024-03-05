Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин: Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции
В ВС Украины сравнили свои укрепления со стеной из "Игры престолов"
Владимир Путин назвал причину дефицита агрономов
Фигуристка Ирина Слуцкая о "нейтральных" российских спортсменах: "Мы же их знаем, они же наши"
Как отполировать панель приборов автомобиля: хитрость бывалых водителей
Визовые центры в России не будут работать не только 8 марта, но и в другие дни
ВМ: мошенники получали страховку за несуществующие ДТП в Москве
В городе Кременная в ЛНР повреждён жилой дом и детский сад после обстрела со стороны ВСУ
Разработчики самого популярного эмулятора Yuzu закроют его и выплатят Nintendo $2,4 млн
Избавление от стресса без лекарств: методы от Бузунова

Как преодолеть стресс: советы от сомнолога Бузунова

1:26
Здоровье

Иногда люди не осознают, что проводят большую часть своей жизни в состоянии напряжения. Многие пытаются избавиться от этого стресса с помощью безрецептурных седативных средств или алкоголя, но такие методы лишь усугубляют проблемы.

Как преодолеть стресс: советы от сомнолога Бузунова
Фото: Wikipedia by Sean Aranda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

О способах эффективного снижения уровня стресса рассказал сомнолог Роман Бузунов. По его словам, даже простое действие, как прием пищи, может быть превращено в метод релаксации. Часто люди, уходя в свои мысли, при этом многозадачат, например, смотрят в телефон и одновременно нервно поглощают пищу. Отношение к еде существенно влияет на процесс пищеварения. Поэтому перед тем, как начать есть, рекомендуется сделать небольшой перерыв, который поможет отвлечься от деловых и тревожных мыслей.

"Выделяются гормоны стресса, которые подавляют различные процессы в желудочно-кишечном тракте. В результате тяжесть в животе, изжога, вздутие живота и другие проблемы, помимо остальных жизненных трудностей", — объясняет Бузунов.

Попробуйте отложить телефон и практиковать новый метод жевания: задержите каждый кусочек пищи во рту на несколько секунд, а затем сделайте около 30 жевательных движений. Кроме того, не берите следующий кусок еды, пока не закончите тщательно пережевывать текущий. Постарайтесь сосредоточиться на своих ощущениях и чувствах во время еды, рекомендовал сомнолог.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Черномазова Елена
Проводит лечение любых проблем детей 1-го года жизни, детей с патологией
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Специалист Серебренникова Джамиля
Специализируется на диагностике и лечении различных патологий новорожденных
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Последние материалы
Сбои произошли в приложении "Тинькофф"
Волонтёр Расселл Бентли: Дональд Трамп никогда больше не станет президентом США
Мальва — универсальное растение для любого сада
Башкирский сатанист съел сердце пенсионера по приказу "тёмных сил"
Энтони Блинкен: Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти в отставку
Как быстро успокоить кота
Опасные заболевания детей в России: фокус на онкологию
Блинкен: Виктория Нуланд приняла решение покинуть свой пост
Власти Шри-Ланки призывают туристов соблюдать и уважать местные обычаи и традиции
Риттер: ВС Украины не могут остановить наступление ВС России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников