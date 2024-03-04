Зевота во время упражнений: распространенное явление или сигнал о проблеме

Необычное явление: почему зевота мешает на тренировке и как с этим бороться

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зевота во время тренировки может показаться необычной. В конце концов, это может быть связано с усталостью и скукой, что может не совсем сочетаться с активными физическими упражнениями. Это явление, по мнению экспертов, не так уж и редко встречается. Почему же это происходит?

Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде всего, не стоит чувствовать себя изолированным — зевающий человек во время тренировки не одинок. Это довольно распространенное явление, с которым сталкиваются многие люди, занимающиеся спортом.

Среди возможных причин зевоты во время физических упражнений врачи выделяют следующие: отсутствие интереса (чувство скуки), повышение температуры тела (попытка организма охладиться), усталость, стресс и тревожность (что может увеличить концентрацию внимания).

Также стоит обратить внимание на окружающую обстановку в тренажерном зале. Если зал переполнен, организм быстрее перегревается, и зевота может быть следствием внутренних попыток организма охладиться.