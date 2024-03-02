Питательные банановые рулетики: легкий рецепт для здорового утра

Банановые рулетики — это простой и вкусный десерт, который подходит как для завтрака, так и для полдника. Они не только вкусные, но и полезные, так как приготовлены из цельнозерновой муки, которая способствует нормализации работы ЖКТ, улучшает состояние кожи и волос, а также благоприятно влияет на нервную систему.
Для приготовления этого лакомства вам понадобятся следующие ингредиенты:
Бананы следует очистить от кожуры и измельчить до состояния пюре, используя блендер или вилку. К полученному банановому пюре добавьте яйца и тщательно перемешайте. Затем введите пищевую соду, ванилин и постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая тесто. После того как все ингредиенты будут хорошо смешаны, тесто следует разделить на равные порции и распределить по формочкам для маффинов или кексов.
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее формочки с тестом. Выпекайте банановые рулетики примерно 10 минут.
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