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Ученые признают: черника — ключ к здоровью сердца, мозга и кишечника

Технологический прогресс и наука: пересмотр роли черники в питании

1:18
Здоровье

С появлением новых технологий меняется взгляд науки на обычные предметы и продукты.

Технологический прогресс и наука: пересмотр роли черники в питании
Фото: Wikipedia by LanaDelRey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вспомним историю с кофе, который долгое время считался причиной сердечных заболеваний. Но сейчас всё изменилось. Отношение ученых к полезным ягодам также претерпело изменения.

Вряд ли кто-то мог бы предположить, какая из ягод считается наиболее полезной. Черника была признана наиболее полезной благодаря богатому содержанию питательных веществ, особенно антоцианов и полифенолов.

В частности, антоцианы, содержащиеся в чернике, помогают снизить риск воспалительных процессов в мозге, а также улучшают память, настроение и когнитивные способности.

Черника также оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, а также помогая поддерживать здоровый вес.

Ученые также отмечают полезность черники для здоровья кишечника, благодаря содержанию в ней веществ, необходимых для здоровья кишечной микрофлоры.

Кроме того, черника богата клетчаткой, витамином C, марганцем и витамином K.

Таким образом, черника является важным питательным продуктом, необходимым для поддержания здоровья различных органов и систем организма.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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