Нарушения памяти и зрения могут указывать на атеросклероз

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Кардиолог Жевагина назвала 3 симптома поражения сосудов, которые забирают годы жизни

1:17
Здоровье

Врач-кардиолог Инна Жевагина в интервью изданию "Доктор Питер" предупредила, что симптомы, такие как нехватка воздуха и боль в груди, могут указывать на развитие атеросклероза — хронического недуга, приводящего к образованию жировых отложений и бляшек на артериальных стенках.

Кардиолог Жевагина назвала 3 симптома поражения сосудов, которые забирают годы жизни
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Высокий холестерин провоцирует развитие инсульта, инфаркта миокарда, поражение артерий нижних конечностей. Поэтому необходимо соблюдать правила, которые будут держать холестерин под контролем", — отметила медик.

Она добавила, что при холестериновых бляшках сосудов сердца, пациент ощущает давящую боль в грудине, может испытывать нехватку воздуха. Если очаг атеросклероза расположился в сосудах мозга, то человек становится невнимательным, теряет память и зрение. Бляшки в сосудах ног вызывают постоянную боль в икроножных мышцах при ходьбе.

Эксперт посоветовала меньше употреблять продуктов животного происхождения с высоким содержанием холестерина. Также необходимо следить за уровнем сахара в крови, не переедать сладкого и мучного, а также ограничить присутствие в рационе продуктов, содержащих пальмовое масло, газировку и спирт. Нельзя забывать об умеренной физической нагрузке и регулярно проверять уровень холестерина даже при отсутствии жалоб.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Заслуженный врач РФ
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