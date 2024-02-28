Нарушения памяти и зрения могут указывать на атеросклероз

Врач-кардиолог Инна Жевагина в интервью изданию "Доктор Питер" предупредила, что симптомы, такие как нехватка воздуха и боль в груди, могут указывать на развитие атеросклероза — хронического недуга, приводящего к образованию жировых отложений и бляшек на артериальных стенках.
"Высокий холестерин провоцирует развитие инсульта, инфаркта миокарда, поражение артерий нижних конечностей. Поэтому необходимо соблюдать правила, которые будут держать холестерин под контролем", — отметила медик.
Она добавила, что при холестериновых бляшках сосудов сердца, пациент ощущает давящую боль в грудине, может испытывать нехватку воздуха. Если очаг атеросклероза расположился в сосудах мозга, то человек становится невнимательным, теряет память и зрение. Бляшки в сосудах ног вызывают постоянную боль в икроножных мышцах при ходьбе.
Эксперт посоветовала меньше употреблять продуктов животного происхождения с высоким содержанием холестерина. Также необходимо следить за уровнем сахара в крови, не переедать сладкого и мучного, а также ограничить присутствие в рационе продуктов, содержащих пальмовое масло, газировку и спирт. Нельзя забывать об умеренной физической нагрузке и регулярно проверять уровень холестерина даже при отсутствии жалоб.
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