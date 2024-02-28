Доктор Андреева предупредила об опасности самоназначения капельниц с железом "для восстановления сил"

Гематолог Андреева: мода "прокапаться железом" опасна

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гематолог Наталия Андреева в интервью Pravda. Ru рассказала о рисках бесконтрольного самостоятельного введения препаратов железа вне лечебного учреждения.

Фото: freepik.com

В последнее время интенсивные курсы внутривенных препаратов железа позиционируются в блогосфере как эффективный способ набраться сил и укрепить организм в целом. Наталия Андреева считает, что к оздоровлению нужно подходить с умом.

"Железо капается при анемиях и то во вторую очередь, в первую очередь даются таблетированные препараты. Если от них нет эффекта, тогда мы подключаем внутривенное введение. Если какая-то слабость на необъяснимое или, например, постинфекционное, то там нельзя эти препараты вводить и принимать, потому как за железо будет конкурировать вирус, или, например, бактерия. Надо всегда искать причину такого железодефицитного состояния, то есть скрытого дефицита железа", — напоминает доктор.

Не всегда причиной ослабления организма выступает низкий гемоглобин, говорит медик.

"Сухость кожных покровов, ломкость ногтей, выпадение волос, непереносимость душных помещений, извращение вкусов и запахов, если при нормальном гемоглобине такие симптомы есть, то мы смотрим ферритин. Если он ниже 40 мг/л (миллиграмм на литр), то вот в этих случаях это будет для пациенток и пациентов чудодейственное средство. В первую очередь таблетированный прием. А если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то тогда внутривенное капельное введение препарата железа", — добавляет врач.

Самоназначения капельниц недопустимы, говорит специалист. Есть риски для здоровья.

"Гемосидероз — отложение излишнего железа в органах и тканях. Это безобразное состояние. Мы можем вслепую прокапать, получим эффект и будем об этом трубить всем своим приятелям и знакомым. А можем это сделать и не попасть, то есть будет обратный эффект", — считает гематолог.

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