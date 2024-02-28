Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Дудь* потеряет до 70% рекламных доходов
Учёные назвали 5 лекарств, которые работают как медленный яд
Кошачьи уроки для людей: семь важных Навыков, которые следует заимствовать
На Кубани мать оставила пятерых детей в опасности и уехала в гости на четыре дня
"Росатом" построит вторую АЭС в Турции
В Латвии неизвестные подожгли "Музей оккупации"
Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении
Как правильно подкормить петунию, чтобы долго радовала своим цветением
Юлия Пересильд поделилась фильмами, которые должен посмотреть каждый молодой человек
Доктор Андреева предупредила об опасности самоназначения капельниц с железом "для восстановления сил"

Гематолог Андреева: мода "прокапаться железом" опасна

1:59
Здоровье

Гематолог Наталия Андреева в интервью Pravda. Ru рассказала о рисках бесконтрольного самостоятельного введения препаратов железа вне лечебного учреждения.

Гематолог Андреева: мода "прокапаться железом" опасна
Фото: freepik.com

В последнее время интенсивные курсы внутривенных препаратов железа позиционируются в блогосфере как эффективный способ набраться сил и укрепить организм в целом. Наталия Андреева считает, что к оздоровлению нужно подходить с умом.

"Железо капается при анемиях и то во вторую очередь, в первую очередь даются таблетированные препараты. Если от них нет эффекта, тогда мы подключаем внутривенное введение. Если какая-то слабость на необъяснимое или, например, постинфекционное, то там нельзя эти препараты вводить и принимать, потому как за железо будет конкурировать вирус, или, например, бактерия. Надо всегда искать причину такого железодефицитного состояния, то есть скрытого дефицита железа", — напоминает доктор.

Не всегда причиной ослабления организма выступает низкий гемоглобин, говорит медик.

"Сухость кожных покровов, ломкость ногтей, выпадение волос, непереносимость душных помещений, извращение вкусов и запахов, если при нормальном гемоглобине такие симптомы есть, то мы смотрим ферритин. Если он ниже 40 мг/л (миллиграмм на литр), то вот в этих случаях это будет для пациенток и пациентов чудодейственное средство. В первую очередь таблетированный прием. А если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то тогда внутривенное капельное введение препарата железа", — добавляет врач.

Самоназначения капельниц недопустимы, говорит специалист. Есть риски для здоровья.

"Гемосидероз — отложение излишнего железа в органах и тканях. Это безобразное состояние. Мы можем вслепую прокапать, получим эффект и будем об этом трубить всем своим приятелям и знакомым. А можем это сделать и не попасть, то есть будет обратный эффект", — считает гематолог.

Анемия. Симптомы, причины, лечение
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Специалист Шеина Ирина
Проводит диагностику и лечение заболеваний крови и патологий кроветворных органов (печень селезенка и др.), таких как анемия, гемофилия, лейкоз, лимфома (в том числе лимфогранулез), миеломная болезнь.
Популярное
В администрации Цюриха распорядились избавиться от украинских флагов на улицах города

В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.

С улиц Цюриха начали убирать украинские флаги
В 2024 году магнитные полюса Солнца поменяются местами
Меняя полюса, Солнце сшибёт с орбиты все спутники Илона Маска — описаны последствия для человечества
Без применения инъекций: способ восстановить увядающую и безжизненную кожу всего одной процедурой
Мать отчитала Ксению Бородину за покупку носков за 40 тысяч рублей: сколько раз можно было в "Пятёрочку" сходить
Макрон "грозным заявлением" хотел напугать русских, а до смерти напугал Европу Дмитрий Плотников Артефакты истории: кинжал каменного века из датского Хиндсгавля Вячеслав Шпаковский В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда Анастасия Жукова
Олимпийский призёр Кристина Резцова заявила о намерении стать обладателем биатлонного трофея
Как правильно сажать укроп на даче, чтобы он чувствовал себя хорошо и радовал урожаем
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS
Последние материалы
Диетолог Соломатина заявила, что к весне можно похудеть с помощью капусты
Daily Mirror: Карл III уже готовится к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось
Генерал ФСБ Михайлов: освобожденные из плена проходят проверку
Запад недоволен фактом, что итоги летнего контрнаступления ВСУ сведены на нет
Разработчиков игры Life Is Strange массово уволили из компании
Эксперт напомнил о безопасности детей на дорогах
Боец ВС России: в ВСУ военные НАТО служат лётчиками и в заградотрядах
Журналист Екатерина Гордеева* временно закрыла свой проект из-за закона о запрете рекламы у иноагентов
Английский учёный Бодди: женская психопатия встречается впятеро чаще
Мытищи: произошла авария на водопроводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников