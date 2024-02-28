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Эффективное лечение насморка: врач рассказал о всех хитростях

Врач Мясников заявил, что причинами насморка могут быть лекарства, алкоголь и химикаты

1:08
Здоровье

Врач Александр Мясников просветил о причинах насморка у пациентов и предложил методы его успешного лечения. Он отметил, что насморк не всегда является признаком простуды и может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, требующие немедленного внимания.

Врач Мясников заявил, что причинами насморка могут быть лекарства, алкоголь и химикаты
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

По словам доктора, наличие насморка может свидетельствовать о наличии полипов - образований в носовых ходах, которые могут затруднять дыхание. Часто врачи рекомендуют их удаление хирургическим путем. Кроме того, насморк часто сопровождает гайморит - воспаление гайморовой пазухи, что приводит к затруднению дыхания и появлению неприятных симптомов.

Мясников также подчеркнул роль аллергий, вызванных различными аллергенами и запахами, в возникновении насморка. Он отметил, что химические вещества также могут быть источником этого симптома. Кроме того, он отметил, что хронический насморк может быть вызван употреблением алкоголя, приемом антидепрессантов или антибиотиков.

Для поддержания здоровья носовых пазух и определения причины насморка, Мясников советует обратиться к лечащему врачу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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